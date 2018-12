Edição de dezembro/2018 – p. 24

Escolha onde passar o Ano Novo em Orlando 2019

Não importa se você quiser jantar com reis e rainhas ou sair de noite para clubes e shows, não tem lugar melhor para dizer adeus para 2018 e olá para 2019 como em Kissimmee, Florida.

Ano Novo Gala no Capone’s Dinner & Show

9pm: Jante com a sua melhor fantasia para o Ano Novo temático de Gala no Capone’s Dinner & Show. Ingressos incluem o jantar de buffet, champanhe para brinde à meia noite e uma festa temática.

Ano Novo no House of Blues

10pm: Passe a virada do ano ao som de rock & roll com o DJ Rincon tocando os top 40 hits das músicas favoritas. Com brinde de champanhe à meia noite seguido de um café da manha de ano novo no buffet embaixo da Water Tower.

Festa do Branco Magic Village

9pm-3am: Comece 2019 na batida de uma banda ao vivo e DJ na Festa do Branco no Magic Village. Traga a sua família e aproveite um buffet especial e open bar (período limitado). Não se esqueça de vestir branco.

Ano Novo Extravagante no Mango’s Tropical Café Orlando

7pm-2am: A festa de Ano Novo no Mango’s Tropical Café Orlando será extravagante. Reserve uma mesa e escolha um dos diversos pacotes com diferentes menus gourmets e drinks especiais.

Ano Novo no Mediveal Times

9:30pm: A celebração do século só acontece no Medieval Times Dinner and Tournament. Os tíquetes para o evento incluem a entrada para ao Medieval Life Village, um torneio de duas horas e jantar, com música e dança. A meia noite a contagem regressiva com os Cavaleiros Reais seguido de um brinde com champanhe.

Evento de Ano Novo no Reunion Resort

7pm-10pm: O Reunion Resort oferece um evento formal de Gala no Reveillon, com banda ao vivo, comediante, jantar de três pratos, open bar e um brinde de champanhe para celebrar a virada do ano.

9pm-1am: Passe a virada do ano em baixo das estrelas do Star Above Reunion Dessert Party com cocktails, sobremesa, DJ ao vivo e um show de fogos espetacular.

6pm-1am: Perfeito para as crianças, a festa do pijama inclui jantar, filmes, jogos e atividades.

Ano Novo no SeaWorld Orlando

Celebre o oceano, a vida marinha, e o mundo no SeaWorld Orlando com uma celebração musical e fogos de artifício que abrirão o novo ano com um toque especial.

Ano Novo no Tapa Toro

5pm-até fechar: Diga adeus a 2018 com um jantar Espanhol de cinco pratos e celebre 2019 com um brinde de champanhe. E tem mais, curta a noite inteira com dança flamenca ao vivo.

Ano Novo no Top Golf

9pm-1am: Comece o novo ano com uma competição amigável. O Top Golf vai fazer uma festa com entretenimento ao vivo, cardápio inspirado pelo chefe e um brinde inesquecível a meia noite. Todos os pacotes de Ano Novo incluem jogo ilimitado durante o evento e acentos para os fogos de artificio.

Eve, um Evento da Universal CityWalk

8pm-2am: Se prepare para uma noite inesquecível na EVE, um evento da Universal CityWalk com jantar ilimitado de cozinha gourmet. Aproveite também os drinks especiais, os seis incríveis clubes na CityWalk e a maior pista de dança da Florida Central.

Walt Disney World Resort

Magic Kingdom (7pm-12am): Dance ao som do DJ nas festas em Frontierland and Tomorrowland, depois aproveite os fogos de artificio sobre o castelo da Cinderela.

Epcot

Quem disse que você não pode comemorar o Ano Novo mais de uma vez? Conforme o relógio bate meia noite em cada país o pavilhão comemora a passagem do ano, escute as festividades sendo anunciadas e assista o show de fogos de artificio. As 23:40, se prepare para a apresentação, no World Shocase Lagoon, Illuminations: Reflections of Earth e contagem regressiva para 2019.

Disney Hollywood Studios

Uma contagem regressiva para o show de fogos de artificio espetacular a meia noite.

Para mais informações sobre os eventos, preços e reservas, contate os locais diretamente.

