Dia do Donuts 2018 é celebrado nos EUA

Orlando, Flórida – 1 de junho

A tradição é antiga e foi criada lá no passado, durante a Segunda Guerra Mundial. O famoso Exército da Salvação, organização cristã que há mais de 150 anos trabalha com caridade ao redor do mundo, estabeleceu a primeira sexta-feira do mês de junho como o Dia Mundial do Donuts.

A data em que o dia do Donuts é comemorada tem todo um fundamento histórico. É que naquele período, durante a Segunda Guerra, mulheres de soldados americanos preparavam a iguaria para receber os maridos que lutavam em prol da América. Nacionalistas como os americanos são, o gesto foi considerado horoso e ganhou uma repercussão tão grande que, hoje, quase 100 anos depois, a data ainda é amplamente comemorada nos Estados Unidos.

A sobremesa é característica da culinária americana e é famosa por representações em filmes, desenhos e seriados como uma referência norte americana. A paixão dos americanos por Donuts é tão grande que, segundo uma das franquias mais famosas dos EUA, são cerca de 10 bilhões de unidades do doce vendidos por ano! Hoje, a tag #NationalDonutsDay é a terceira mais postada em todo o mundo via twitter. Ao redor do país, várias lojas e docerias especializadas no doce estão dando Donuts de graça aos moradores como forma de celebrar a data.