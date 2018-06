Edição de junho/2018 – p.48

Verão com charme: convivendo com a natureza

As áreas externas e de lazer são alguns dos ambientes mais prazerosos da casa, seja em forma de varanda nos apartamentos ou dos jardins nas casas, esses espaços são muito bem vindos. Além de possibilitar um ambiente para reunir a família e os amigos para relaxar e curtir momentos de paz e convívio, as áreas externas bem decoradas valorizam muito os imóveis.

Na hora de decorar o seu jardim ou varanda, leve em consideração as suas necessidades e qual o objetivo do ambiente. Por exemplo, se o espaço vai ser destinado para receber os amigos, invista em vários pufes e poltronas para deixá-lo bem confortável. Os móveis para o exterior precisam ser apropriados para ter uma durabilidade e resistência maior do que os usados dentro de casa, afinal de contas, ficarão expostos a temperaturas e graus de umidade diferentes.

Sombra também é importante. Se tiver muito sol na sua área externa, aposte em um gazebo, guarda sol ou uma tenda. Poltronas, mesas, chaises e balanços são muito bem vindos e vão dar estilo à sua decoração. Mas, tome cuidado, nada de encher uma varanda estreita com peças e acessórios e prejudicar a circulação da área. Sempre respeite as medidas do cômodo.

Os detalhes podem ser bem coloridos e estampados para dar um toque alegre e divertido para o espaço. Para completar decore com flores e vasos de folhagens e flores. Esculturas, estatuetas, velas, mesinhas de apoio, devem fazer parte do design do ambiente para garantir momentos de paz e alegria. Aproveite seu verão convivendo com sua família e amigos. Até a próxima!