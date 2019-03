Edição de março/2019 – p. 40

Os piores erros na decoração

1 – Pendurar os quadros muito alto

Um dos erros mais comuns quando observamos um ambiente, são os quadros muito altos. Eles darão a impressão de estarem voando. Sempre lembre que o meio do quadro tem de estar na altura dos seus olhos. Experimente colocar a moldura 15 cm acima de um console, sofá, balcão. No entanto, se o quadro for muito grande, experimente encostá-lo na parede que dará um ar mais moderno na decoração.

2 – Encostar todos os móveis nas paredes

Isto não aumenta o espaço, ao contrário, é um espaço morto, um espaço sem utilidade no meio da sala, que só dificulta a conversação das pessoas. É chamado de efeito rosquinha. Então, se sua sala for estreita, o sofá precisa ficar “ancorado” na parede, deixe que os outros acentos flutuem próximos a ele. Prefira posicionar assentos como poltronas ou cadeiras com braços em frente ao sofá, elimine a mesa de centro se for preciso. Se não tiver espaço, posicione os assentos em diagonal ao sofá com apoio ao lado.

Ao contrário, se sua sala for grande, divida o espaço em “zonas”, por tipo de atividade. Como um grupo para bater papo ou ver TV ou uma poltrona com luminária de piso para leitura.

3 – Querer tudo combinadinho

Um ambiente, onde os móveis são todos do mesmo conjunto, as cores da mesma família, os acabamentos do mesmo material, é um ambiente sem personalidade. Para criar interesse visual e fazer com que as pessoas se sintam acolhidas, misture! Misture móveis antigos e novos, madeira com metal, estampas e texturas. Sua casa vai ser única, uma expressão da sua personalidade e não um espaço saído de um catálogo de loja.

4 – Transformar a TV em um ponto focal

Muitas vezes o único espaço disponível para a TV é a sala e a tendência natural é arrumar os móveis, principalmente os assentos, voltados para ela. Essa arrumação é ótima para ver TV, mas péssima para conviver com a família e receber os amigos. Procure então, não transformar a TV na rainha da sala. Se sua sala é pequena, evite usar um rack gigante. Prefira um móvel menos profundo e mais alto ou fixe a TV na parede. Posicione assentos leves como pufes ou cadeiras baixas em frente dela, para quando você receber amigos tenha uma sala acolhedora para um bate-papo.

5 – Iluminação ruim

Sem iluminação não há decoração, pois ela é fundamental para deixar um ambiente aconchegante. Poucas luminárias e lâmpadas erradas são os principais problemas. Se a sua sala tiver só 1 ponto de luz no teto, complemente a iluminação espalhando pelo menos mais 2 pontos de luz pelo ambiente. Vale usar luminárias de piso, de mesa ou até pendentes. Escolha lâmpadas com temperatura de cor de 2.700 kelvin, levemente amareladas e fuja da luz branca e fria.

Boa sorte! E que atire a primeira pedra quem nunca cometeu nenhum destes erros! Até a próxima!