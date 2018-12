Edição de dezembro/2018 – p. 40

Decorando com equilíbrio: Dicas para não cometer erros

Está chegando a época do ano em que reunimos a família e amigos para confraternizações, tanto para renovar e fortalecer laços, tanto para brindar conquistas ou fazer planos para o futuro. Portanto, seguem algumas dicas, simples de serem aplicadas, no cuidado com a sua decoração para melhor receber e conviver com seus familiares e amigos.

1. Cores: As cores estão diretamente relacionadas às nossas vidas. É quando este é o assunto, a palavra equilíbrio é a mais adequada. Gostos pessoais podem e devem ser lavados em conta, mas não podemos esquecer o cuidado no exagero de mistura e combinações. Aposte em tons leves e escolha uma cor para predominar o ambiente.

2. Misturas: Nesse quesito, o assunto é cuidado. Tons, materiais, e texturas devem sempre ser dosados em um ambiente, para que ele não se torne poluído visualmente, gerando desconforto. Evite utilizar diferentes estampas num mesmo ambiente, assim como muitos tons de madeiras, cores, papéis de parede e revestimentos.

3. Exageros: Aqui podemos citar a famosa frase do arquiteto Mies Van der Rohe: “Menos é mais”. Cuide para não pecar pelo excesso, um ambiente clean e harmonizado pode oferecer muito mais conforto do que um lugar pesado e cheio de informações.

4. Organização: Essa é uma arte que nem todos dominam, mas sabemos bem que um lugar organizado gera bem – estar. Por isso organize tudo no seu devido lugar, descarte objetos quebrados e não utilizados.