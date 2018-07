Edição de julho/2018 – p. 48

Atenção redobrada no jardim

As duas estações do ano em que as plantas ficam mais bonitas, coloridas e exuberantes, não há dúvida que são a primavera e o verão, mas com a chegada das temperaturas elevadas e os dias de sol as nossas plantas necessitam de uma série de atenções que as ajude a superar as adversidades climatológicas da época de verão. Assim como no inverno, as plantas também sofrem no verão.

Para manter as plantas saudáveis durante a época de altas temperaturas, é necessário ter cuidados redobrados com as protagonistas dos jardins. Devemos respeitar nosso clima tropical úmido, que muito influencia na hora da rega. Como o clima já é úmido, é importante só molhar quando o solo estiver realmente seco. Recebendo água em excesso, a umidade pode acarretar o apodrecimento das raízes e o aparecimento de fungos e pulgões, principalmente em plantas de vasos, que podem não contar com um bom preparo da terra e drenagem. Para quem não dispõe de tempo para cuidar do jardim, pode contar com as espécies mais resistentes, como jacintos, lavandas, boca-de-leão, amor-perfeito, hortênsias, dálias e três-marias. Há ainda as herbáceas e plantas perenes anuais.

Passos para um cuidado o ano inteiro