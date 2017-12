Edição de dezembro/2017 – pág. 40

A natureza presente nas festas natalinas

Cada vez mais a natureza está sendo trazida para dentro de casa, não é a toa que a cor do ano de 2017, segundo a Pantone foi o verde greenery, ou seja, verde folha. Use os estilos Escandinavo, Industrial e Boho Chic, mas sempre tomando cuidado com excessos. A palavra-chave é o minimalismo, e as cores predominantes são o verde, o rosa e os tons de nude.

A boa notícia é que a sua nova decoração de Natal, utiliza, em sua maioria, folhagens, materiais naturais, projetos de faça você mesmo e outras tantas coisas que você já tem em casa. Confira as tendências da decoração e como aplicá-las à decoração de Natal da sua casa de forma simples e barata.

Folhas

Aposte em arranjos com folhagens para o centro da mesa da ceia. Se conseguir, use ramos de Oliveira, que tem tudo a ver com a celebração do Natal, permeados de velas e bolas natalinas. Use as folhas e ramos para dar um toque natalino aos castiçais e outras peças que já tiver em casa. Basta amarrar ou colar uma bonita fita.

Madeira

Seja pela influência escandinava, seja por essa necessidade de manter a natureza por perto, os enfeites de madeira estão com tudo neste ano e no decorrer do próximo.

Bolachas de madeira rústica são facilmente encontradas, e permitem criar enfeites exclusivos para sua árvore de Natal, ou castiçais criativos para a decoração da sala, ou mesmo porta-copos para a mesa da ceia. A imaginação é o limite!

Vidro

O vidro é seu melhor amigo na hora de montar uma decoração minimalista. Podem ser vasos, jarras de compota, taças, copos, garrafas. Abra seus armários e comece a aproveitar o que tem em casa. Como velas não podem faltar na decoração de Natal, faça dos vasos, taças e garrafas, castiçais para a mesa e sala, e deixe a luz encher a sua casa.

Metais Rústicos

Alumínio galvanizado (sem acabamento ou brilho), ferro, aço, arame, tubos e canos de cobre, todos os metais brutos ligados à metalurgia e à indústria podem participar da decoração, para arranjos com folhagens e pinhas.

Concreto

Ainda na proposta industrial, o concreto, tendência forte na decoração de interiores. E o melhor? Você pode fazer os enfeites com um simples saquinho de cimento e algumas formas de silicone, e até de sorvete. Cachepôs e enfeites para a árvore de Natal ficam incríveis em concreto! Deixe a peça bruta, se quiser um look mais rústico, ou lixe e até mesmo pinte uma parte com tinta branca ou dourada para um resultado delicado e elegante.

Crochê, tricô e rendas

A valorização do trabalho manual e do artesanato está em alta. Se tem guardado o crochê da vovó ou os bordados, está na hora de expor.

Tiras de bordado ou crochê, podem servir de anel para o guardanapo e mesmo aquela passadeira bordada que está guardada há anos no armário transformará sua mesa da ceia de Natal!

Pompons e Franjas

Os pompons e franjas continuam com tudo esse ano, seguindo a inspiração da decoração Boho Chic.

Para fazer os pompons, enrole um fio de linha de lã ao redor de um garfo ou dos dedos (tudo depende do tamanho do pompom que você deseja), amarre no centro e corte as pontas. É realmente bem fácil! Com eles, você pode criar pingentes para enfeitar a árvore de Natal, móbiles e guirlandas.

Na mesa da ceia de Natal, porta-guardanapos e centro de mesa podem ser feitos de pompons. E nos pacotes de presentes? Seus convidados vão amar!

Já as franjas aparecem em guirlandas, flâmulas, pontas de passadeiras de mesa e móbiles. Se quiser, pode até comprar pronta, em cordões, e aplicar no que você já tem em casa.

Guirlandas Minimalistas

As guirlandas em 2017 são bem minimalistas e sequinhas. Você pode optar por deixar o aro central aparente na maior parte da peça, complementando em apenas alguns trechos com folhagens ou outros elementos naturais e no estilo. Ou fazer a guirlanda de folhas ao redor de todo o círculo, mas, mesmo aqui, o visual é bem clean. Complemente com um laço simples, ou outros enfeites de Natal, mas, lembre-se: Menos é mais!

Formas Geométricas

Triângulos, cubos, pirâmides e outros poliedros, em metal ou madeira voltam com tudo na decoração desse Natal. As formas geométricas são utilizadas para criar versões de árvores de Natal. Nos enfeites não é diferente: A árvore de Natal ficará incrível com enfeites geométricos.

E os centros da mesa da ceia em formas geométricas deixarão sua decoração de Natal atual e descolada.

Upcycling

Transformar o que você tem em casa, e ia descartar, em peças de decoração únicas e exclusivas é tendência não só na decoração do dia a dia, mas no Natal também. Que tal expor objetos que te trazem boas lembranças e contam um pouco da sua história? Na pegada dos enfeites upcycling vale tudo! Desde de ferragens e peças obsoletas que você tem sobrando em casa, até as rolhas das garrafas de vinho.

Potes de vidro de compotas, cestos, formas de cozinha, tudo pode ser reaproveitado e transformado para deixar a decoração da sua festa de Natal incrível.

Agora é só colocar a ideias em prática e deixar sua casa pronta e atualizada para as festas de final de ano. Até a próxima! Feliz 2018!