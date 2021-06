O antigo “Davis Park Hotel” poderá se transformar em abrigo para jovens sem moradia

A organização “Zebra Coalition” planeja assumir o antigo “Davis Park Motel”, e transforma-lo em lar para cerca de 35 jovens sem-teto. Será o primeiro prédio residencial independente para jovens na área da Flórida Central, com 20 quartos individuais e duplos

Da Redação

A “Zebra Coalition”, organização que auxilia jovens LGBTQ + de 13 a 24 anos com serviços de apoio e moradia, pretende transformar antigo Davis Park Motel, em moradia para jovens sem-teto. A organização planeja assumir uma parte do prédio e criar seu primeiro prédio residencial independente para jovens na área da Flórida Central, com 20 quartos individuais e duplos. Heather Wilkie, diretora executiva da “Zebra Coalition” disse em entrevista que foram concluídas todas as licenças para a construção e se candidataram a um financiamento da cidade e do condado. O projeto é uma parceria com a “Park Lake Presbyterian Church”, dona do prédio.

O hotel é atualmente o lar de vários estúdios de arte. A igreja converteu uma parte do hotel no “Faith Arts Village Orlando”, depois de comprar a propriedade para fornecer estacionamento para sua congregação. Além de fornecer espaço de estúdio, organiza passeios de arte e visitas – embora os eventos mensais tenham sido interrompidos durante a pandemia.

Heather Wilkie espera ter a habitação pronta em 16 meses, mas o processo pode demorar mais se a organização não receber o financiamento rapidamente. Atualmente, a organização tem 11 leitos, mas eles estão localizados em locais diferentes na área de Orlando, então ter este antigo motel como sua nova casa será um sonho que se tornou realidade para eles.