Will Smith renuncia à Academia do Oscar. Entenda os efeitos da decisão.

Will Smith renunciou a sua vaga como membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. O comunicado do ator foi feito através de nota enviada à revista americana “Variety”.

Com essa decisão, Smith não poderá participar da votação como jurado, perdendo assim o direito a voto. Porém, ele continua sendo apto a concorrer a estatueta.

Veja o pronunciamento do ator:

“Respondi diretamente ao aviso de audiência disciplinar da Academia e aceito integralmente todas e quaisquer consequências por minha conduta. Minhas ações na apresentação do 94º Oscar foram chocantes, dolorosas e imperdoáveis. A lista daqueles que machuquei é longa e inclui Chris (Rock), sua família, muitos de meus queridos amigos e entes queridos, todos os presentes e o público global em casa”

“Eu traí a confiança da Academia. Privei outros indicados e vencedores de sua oportunidade de celebrar e ser celebrado por seu trabalho extraordinário. Estou de coração partido. Quero colocar o foco de volta naqueles que merecem atenção por suas realizações e permitir que a Academia volte ao incrível trabalho que faz para apoiar a criatividade e a arte no cinema. Portanto, estou renunciando à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e aceitarei quaisquer outras consequências que o Conselho julgar apropriadas. A mudança leva tempo e estou comprometido em fazer o trabalho para garantir que nunca mais permita que a violência ultrapasse a razão.”

A Academia também já se pronunciou sobre a decisão do Will Smith: “Recebemos e aceitamos a renúncia imediata do senhor Will Smith da Academia. Vamos continuar com nossos procedimentos disciplinares contra o Mr. Smith por violações dos Padrões de conduta da Academia, antes da nossa próxima reunião de conselho no dia 18 de abril.”