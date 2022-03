Will Smith dá tapa na cara de Chris Rock durante a premiação do Oscar

Will Smith sobe ao palco e dá um tapa na cara do apresentador Chris Rock durante a premiação do Oscar 2022.

A princípio, o público ficou sem entender se fazia parte de uma encenação ou se tinha sido para valer. Mas quando o Will Smith voltou para sua cadeira ficou claro que não foi combinado, o ator gritou para o apresentador: “tire o nome da minha mulher da sua boca ***** “. Chris Rock havia acabado de fazer uma piada sobre a falta de cabelo da mulher de Will Smith, que luta contra uma doença auto imune.

A desavença entre os dois vem de longa data. O humorista já havia feito piadas anteriormente citando tanto a mulher, como a ex-mulher, de Will Smith nas redes sociais.

Veja o vídeo abaixo:

Cerca de 20 minutos após a agressão, Will Smith retornou ao palco para receber estatueta de melhor ator pela sua atuação no filme “King Richard”, onde ele interpreta os pais de Venus e Serena Williams.