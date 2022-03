“We Are Carnaval”, festa brasileira do Grupo Harmonia do Samba com as presenças de Anitta e Péricles

Tudo pronto para a temporada de shows do maior Carnaval de todos os tempos, “We Are Carnaval”, no dia 19 de março, na “House of Blues” em Orlando, promovida pelo Grupo Harmonia do Samba com participação de Anitta, Péricles e Saulo

Da Redação

Já está tudo pronto para o grande show carnavalesco, “We Are Carnaval”, que acontecerá em Orlando, no próximo dia 19 de março, na “House of Blues”, que promete agitar a galera. Um time de cantores de primeira linha irá participar da festa brasileira, promovida pelo Grupo Harmonia do Samba.

Está aberta a temporada de shows do maior Carnaval de todos os tempos, portanto, prepare-se para curtir esta folia em alto estilo, com o melhor da festa carnavalesca na terra do Tio Sam. “Você não pode ficar de fora deste encontro memorável”, convida Xanddy, vocalista do Harmonia do Samba.

Vale lembrar, segundo Xanddy, que junto ao “dream team” da música, a participação de Claudia Leitte em algumas cidades – o roteiro de eventos contará com shows em Orlando (19 de Março); Boston (20 de Março); Atlanta (25 de Março); Newark (26 de Março) e Miami (27 de Março).





Serviço

“We Are Carnaval”

Orlando – 19/03

Local – “House of Blues” – 1490 E Buena Vista Dr, Orlando, FL 32830

Fone – 407-934-2623

Instagram – @wearecarnavalofficial



Website – linktr.ee/WeAreCarnavalOfficial