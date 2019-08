Edição de agosto/2019 – p. 10

Vovó Linda grava canções infantis do início do século XX

Ermelinda Paz é importante pesquisadora musical do Brasil e está lançando os CDS, “Cantando e brincando com a Vovó Linda – Vol.1 e vol.2”, que resgatam cancioneiros utilizados na Educação infantil, entre os anos 40 e 70, nunca antes registrados nos meios fonográficos. Ela é autora de biografias premiadas sobre Jacob do Bandolim, Edino Krieger, Villa Lobos, além do clássico “500 Canções Brasileiras”.

Ermelinda é uma apaixonada pela Educação Musical Infantil, bem cedo, em 1967, coletava cancioneiro, extraído de apostila produzida pela Secretaria de Educação e Cultura do Município do antigo Estado da Guanabara (RJ), e distribuía mensalmente para as coordenadorias das escolas municipais. Realizou trabalho importantíssimo na sua docência com crianças na Escola Municipal Guatemala, no Rio de Janeiro.

Os CDs “Cantando e brincando com Vovó Linda – Vol.1 e vol.2”, são de riqueza histórica e educativa, que teve como inspiração – no caso do Vol. 1 – o vasto trabalho de Liddy Chiaffarelli, educadora musical, musicista e pianista que teve seu auge de produção nas décadas de 30 e 40 do século XX.

Trata-se de coletânea de canções brasileiras, lançada em formato duplo: um CD completo com 27 faixas e outro com os playbacks, para utilização dos educadores em aula, somando um total de 54 faixas. Na sua grande maioria, as letras falam de animais, ajudam os adultos a lidar com as crianças de forma amorosa e divertida. Muitas canções podem funcionar como acalanto, jogos musicais, brincadeiras, cantiga de roda. Não faltam ritmos de balanço – ótimos para dançar –, melodias cômicas e poéticas, letras que ambientam situações de fábulas e histórias infantis.

“Como pesquisadora, entendi que devia oferecer ao meu neto – a motivação real para a realização desse trabalho – esse repertório esquecido, trazendo-o de volta ao século XXI. Inicialmente, era somente para ele, mas à medida que outras pessoas tomavam ciência de meu fazer, surgiram indagações como: ‘mas porque não disponibilizar para todas as outras crianças e, ainda, para os educadores musicais da atualidade?’ Bem, deu no que deu”, brinca Ermelinda.