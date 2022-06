Segundo o mineiro Victor Correa Hespanha que viajará ao espaço por 10 minutos, “é um sonho de infância”

Victor Correa Hespanha, de 28 anos, engenheiro de produção, que reside em Belo Horizonte (MG), deve se tornar neste sábado o primeiro turista espacial do país e o segundo brasileiro a ir ao espaço, em viagem de 10 minutos

O voo que levará o brasileiro Victor Correa Hespanha e outros cinco tripulantes ao espaço, numa viagem de 10 minutos, acontecerá neste sábado, 4, cuja decolagem está prevista para às 9h (horário dos EUA), no Texas. A “Blue Origin”, do bilionário Jeff Bezos, fará sua quinta viagem espacial tripulada, sob os olhares atentos do mundo.

Hespanha conseguiu seu lugar na nave depois de comprar um NFT (token não fungível) pela Crypto Space Agency (CSA) por R$ 4 mil. A CSA sorteou a viagem entre os compradores, e o mineiro deu a sorte. Até agora, o único brasileiro a ter ido ao espaço é o astronauta Marcos Pontes, que passou oito dias na "Estação Espacial Internacional" em 2006.

Hespanha conseguiu seu lugar na nave depois de comprar um NFT (token não fungível) pela Crypto Space Agency (CSA) por R$ 4 mil. A CSA sorteou a viagem entre os compradores, e o mineiro deu a sorte. Até agora, o único brasileiro a ter ido ao espaço é o astronauta Marcos Pontes, que passou oito dias na “Estação Espacial Internacional” em 2006.

O foguete que levará o brasileiro e outros cinco tripulantes ao espaço alcança uma altitude máxima – cerca de 100 km – e depois cai em queda livre de volta a Terra.

A jornada é idêntica à que o próprio Bezos fez, em julho passado. Todos os 6 tripulantes são turistas espaciais, isto é, não há um astronauta profissional a bordo e a nave não precisa de piloto.