Momentos de constrangimento no desembarque de brasileiros deportados dos EUA em Minas

O avião pousou nesta quarta-feira, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG), com 211 brasileiros deportados – 90 são crianças. Momentos de choro, mostrando pessoas que desembarcavam arredias, tentando se proteger do crivo da imprensa e de olhares curiosos

Da Redação

A cena de constrangimento e degradação mais uma vez se repete, envolvendo brasileiros deportados dos EUA. Nesta quarta-feira, por volta das 13h25 (horário de Brasília), um avião com 211 brasileiros deportados –90 são crianças com até 10 anos de idade –, pousou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG). Momentos de choro, frustração, mostrando pessoas que desembarcavam arredias, tentando se proteger do crivo da imprensa e de olhares curiosos.

A “BH Airport”, concessionária que administra o terminal, confirmou a chegada do voo deportação, que saiu do estado americano do Arizona com 211 passageiros, além da tripulação. Funcionários do aeroporto de Confins procuraram consolar os brasileiros mais abatidos com a triste realidade, que a princípio resistiam caminhar pelos corredores, buscando refúgio no abraço dos filhos que os acompanhavam.

Lembrando que Minas Gerais é um dos estados brasileiros com maior número de pessoas que que tentam entrar nos EUA de forma irregular pelo México. A política de deportação dos EUA começou a ser intensificada em 2019 pelo então presidente Donald Trump, que endureceu a legislação contra imigrantes ilegais.

No ano passado, no primeiro ano de mandato de Joe Biden, também foram registrados voos com deportados que chegaram ao Brasil. Biden chegou à Casa Branca com uma série de reformas imigratórias, mas algumas tropeçaram no Congresso.