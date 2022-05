Após seis meses no espaço tripulação da “SpaceX” comemora o sucesso da missão na volta à Terra nesta sexta-feira

Os astronautas culminaram com esta viagem de quase 24 horas uma estadia de cerca de seis meses no laboratório orbital onde chegaram no dia 11 de novembro passado. Comemoram sucesso da missão “Crew -3” da “SpaceX”

Da Redação

Eles estão em Terra e comemoram a sucesso da missão “Crew -3” da “SpaceX” para desacoplar da “Estação Espacial Internacional”. Os astronautas da “NASA”, Kayla Barron, Raja Chari e Tom Marshburn, também o astronauta da “Agência Espacial Europeia”, Matthias Maurer, desembarcaram na costa da Flórida nesta sexta-feira e receberam cumprimentos pelo bom desempenho no espaço.

A cápsula Dragon, que a tripulação chamou de “Endurance”, desembarcou no horário programado, 0h43, nas águas do Golfo do México perto da costa da Flórida. Equipes de resgate já os esperavam no mar.

Marshburn, o comandante da missão, fez seu terceiro voo espacial com esta missão, enquanto os outros três membros fizeram sua primeira viagem espacial graças ao “Crew-3”, que, como o próprio nome indica, é o terceiro voo operacional tripulado que a “SpaceX” em nome da “NASA.”

Projetos científicos

Todos eles desenvolveram mais de uma centena de projetos científicos ao longo desse tempo, além de três caminhadas espaciais; Barron e Chari duas vezes cada, enquanto Marshburn e Maurer fizeram uma caminhada cada.

Além das caminhadas para substituir os painéis solares da estação, os membros da missão realizaram várias investigações, incluindo algumas que estudaram processos complexos de cultivo e germinação, cujos resultados serão úteis para futuras viagens espaciais de longa duração.

Antes de retornar desta missão, na quarta-feira Marshburn entregou o comando da Expedição 67 na ISS ao cosmonauta russo Oleg Artemyev em uma cerimônia breve e simbólica na qual ele enfatizou que o trabalho que está sendo feito na estação salva vidas e melhora a existência de humanos.