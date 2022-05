A estudante Sara Rocha Pires Ferreira tem um futuro promissor e foi escolhida para um treinamento especial

Com apenas 13 anos, Sara Rocha Pires Ferreira, aluna da “Joseph Stiwell Midle School”, em Jacksonville, foi selecionada para a “Conferência Nacional de Jovens Líderes Júnior”, em Washington, D.C . A família não tem recursos para bancar a viagem e precisa da sua ajuda

Sara Rocha Pires Ferreira é aluna da “Joseph Stiwell Midle School”, em Jacksonville, tem apenas 13 anos e foi selecionada para participar da “Conferência Nacional de Jovens Líderes Junior”, em Washington, D.C., que acontecerá de 24 a dia 29 de julho próximo. Um evento que reúne as mentes brilhantes do país e Sara, foi a única estudante brasileira a ser escolhida para o Programa pelo seu mérito escolar – tem futuro promissor.

Mas Sara precisa da sua ajuda para viajar. Para que ela vá a Washington visitar pontos importantes da Capital americana, cumprindo um programa que inclui visitação a Senadores e ao Capitólio, ela necessita de recursos financeiros. E para isso, Veronica Liz Rocha Pires Ferreira, a mãe da estudante,pede ajuda da Comunidade para arrecadar a verba necessária para a viagem.

“Nós não temos recursos financeiros para bancar a ida de Sara ao Programa para jovens líderes Junior e precisamos da ajuda da nossa comunidade. A viagem fica cara para nós – custo de 2.700 dólares para o curso aos jovens selecionados, além da passagem e gastos com a roupa especial para o evento. Estamos orgulhosos pela escolha da nossa filha, mas não temos meios de custear o Programa”, comenta Veronica.

“A escola onde Sara estuda não tem como bancar os custos da viagem e nos sugeriu que buscássemos ajuda das igrejas, da comunidade brasileira. Washington também não financia a viagem. Estamos realizando uma ‘vaquinha’ online entre amigos e pessoas que possam colaborar para arrecadar o dinheiro.”

Residindo em Jacksonville, conta Veronica que era professora em Brasília (DF), mudando-se com a família para a Flórida em 2018 – ela residiu em Orlando. “Conto com o apoio dos brasileiros para que Sara possa realizar essa etapa importante para a sua vida futura. As pessoas podem me ligar (407-9739001), ou por cashapp $MaMcMurray”.

Sobre a Conferência Nacional de Jovens Líderes Júnior

Capacitando os líderes de amanhã hoje, a “Conferência Nacional de Jovens Líderes Junior” é um programa Envision de seis dias, em Washington, D.C., que servirá como uma sala de aula viva para os alunos enquanto desenvolvem habilidades de liderança e desfrutam da experiência educacional de uma vida.

Com foco em figuras influentes da história americana e advocacia social, é um programa repleto de experiências divertidas e envolventes, bem como atividades práticas que dão vida aos conceitos e habilidades de liderança eficaz.

Os alunos também exploram monumentos e memoriais na capital do país e participam de uma experiência exclusiva no Capitólio, quando ouvirão um discurso de um ex-membro do Congresso.

Serviço

Você pode ajudar?

Contato com Veronica (mãe de Sara)

Fone – (407-9739001), ou por cashapp $MaMcMurray