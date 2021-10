Aos 90 anos, William Shatner, o famoso capitão de “Star Trek”, irá viajar ao espaço

A empresa espacial de Jeff Bezos informa que devido aos fortes ventos previstos para esta terça (12), a viagem ao espaço levando o ator William Shatner, que interpretou o capitão James T. Kirk, no clássico “Star Tret”, foi adiada. Aos 90 anos, Shatner disse que a viagem ao espaço representa o maior desafio real de sua vida

Da Redação

Não foi dessa vez. A “Blue Origin”, empresa espacial de Jeff Bezos, fez um comunicado surpreendente neste domingo, ao anunciar o adiamento do voo que levaria o ator William Shatner ao espaço – interpretou o capitão James T. Kirk no lendário filme “Star Trek” –, em virtude à previsão tempo que previu fortes ventos, o que poderia colocar a operação em risco.

Shatner, que encantou gerações ao viver o famoso capitão James T. Kirk, se tornará o primeiro membro do elenco do programa icônico a viajar para a fronteira final como convidado a bordo de um foguete da “Blue Origin.”

Todos os procedimentos tinham sido definidos positivamente e o voo estava agendado esta terça-feira, 12 de outubro, mas “devido aos ventos previstos para esse dia, a equipe de operações da missão da “Blue Origin” decidiu adiar o lançamento do “NS-18” e agora tem como alvo quarta-feira, 13 de outubro”, informou a empresa em um comunicado.

Shatner –com 90 anos –, será a pessoa mais velha a viajar ao espaço, e a tripulação do foguete “NS-18” irá além da linha Karman, a uma altitude de 100 quilômetros, onde experimentarão quatro minutos de imponderabilidade e contemplarão a curvatura do planeta.

A decisão da “Blue Origin” de convidar um dos personagens mais conhecidos da ficção científica para seu segundo voo tripulado tem como objetivo manter o entusiasmo em torno da jovem indústria do turismo espacial.

Para os fãs, a viagem de 10 minutos de uma base no oeste do Texas de volta a Terra será o encerramento adequado para um fenômeno da cultura pop que inspirou gerações de astronautas.

O ator William Shatner disse que está entusiasmado com a viagem, e que, pela primeira vez, irá experimentar uma viagem real – não fictícia – ao espaço. Aos 90 anos disse estar se sentindo muito bem e preparado para uma missão das mais audaciosas de sua vida.

Lançamento na quarta-feira

A decolagem no dia 13 está programada para ocorrer no Texas, às 8h30 no horário local (10h30 no horário de Brasília) e poderá ser acompanhada em transmissão ao vivo nas plataformas digitais da companhia.

O cofundador do “Planet Labs”, Chris Boshuizen, o cofundador da “Medidata”, Glen de Vries e Audrey Powers, vice-presidente de missões e operações de voo da “Blue Origin”, também vão participar da missão desta semana, denominada “NS-18.”