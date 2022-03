O Oscar já está chegando, a cerimônia é amanhã (27/03), mas ainda dá tempo para assistir vários filmes indicados pela academia.

São 10 títulos nomeados como “Melhor Filme” este ano. A grande maioria você pode ver por streaming, aí na sua casa. Corre que dá tempo!

Veja onde assistir:

BELFAST

Ainda está em cartaz em alguns cinemas e está disponível para aluguel na Amazon Prime, Apple TV, Redbox e Vudu.

CODA

Está disponível exclusivamente no Apple TV+

Don’t Look Up

Está disponível exclusivamente na Netflix

Drive My Car

Está disponível para exibição em cinemas selecionados nos EUA e está sendo transmitido exclusivamente no HBO Max.

Dune

Está na HBO Max. Também está disponível para aluguel na Apple TV, Amazon Prime, YouTube, Vudu, Microsoft, RedBox e OnDemand com AT&T, AMC e Spectrum.

King Richard

Está sendo transmitido na HBO Max. Também está disponível para aluguel na Apple TV, Google Play, YouTube, Vudu, na loja da Microsoft, RedBox e OnDemand com AMC e Spectrum.

Licorice Pizza

Ainda está exclusivamente nos cinemas.

Nightmare Alley

Está atualmente sendo transmitido no HBO Max e no Hulu.

The Power of the Dog

Está sendo transmitido exclusivamente na Netflix.

West Side Story

Ainda está disponível para ver nos cinemas e também está sendo transmitido no Disney + e HBO Max.

É só preparar a pipoca e se divertir.