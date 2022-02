A montanha-russa multidirecional do “SeaWorld Orlando” promete adrenalina aos visitantes

Muita expectativa para a inauguração da montanha-russa “Ice Breaker” do “SeaWorld Orlando”, nesta sexta-feira, 18. Será a primeira montanha-russa multidirecional que se moverá durante o percurso – o carrinho muda de um trilho para outro, proporcionando adrenalina

Da Redação

A tão esperada montanha-russa “Ice Breaker” do “SeaWorld Orlando” será inaugurada nesta sexta-feira, a partir das 10 am, após grande expectativa do público que aguarda para viver esta emoção imperdível. Será a primeira montanha-russa multidirecional, ou seja, ela se moverá durante o percurso – o carrinho está em um trilho e muda para outro, proporcionando adrenalina.

Serão quatro arremessos, tanto para frente quanto para trás, culminando em um arremesso reverso na queda mais íngreme e vertical da Flórida a uma altura de mais de 28 metros em um ângulo de 100 graus. E para enfrentar este desafio é preciso ter coragem. Você se habilita?

O “passeio” terá entre 80 e 90 segundos de duração em um percurso de 838 metros no total, já de extensão de trilhos são 579 metros, chegando a uma velocidade máxima de 84 km/h. É de tirar o fôlego em uma série de curvas – curvas e subidas emocionantes.

Lembrando que a nova atração do “SeaWorld Orlando” foi adiada a sua inauguração com a chegada da pandemia da Covid-19. Porém, agora o grupo empresaria poderá trazer a prometidas novidade que é parada obrigatória em Orlando.

Serviço

“SeaWorld Orlando”

7007 Sea World Dr, Orlando, FL 32821

Opens 10am

Fone – 407-545-5550