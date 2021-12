Vai passar o Natal e Ano Novo em família? Dicas para comemoração segura

Nas celebrações de Natal e Ano Novo em família é preciso ter os devidos cuidados, alertam médicos

O Site “Nossa Gente” traz dicas imprescindíveis para você que irá passar as festividades de Natal e Ano Novo em família. É preciso que estes encontros sejam prazerosos e feitos da maneira adequada, segundo orientação de infectologistas

Da Redação

Para as festividades de final de ano – Natal e Ano Novo –, com o reencontro entre famílias após o avanço da vacinação, as autoridades de saúde recomendam os devidos cuidados, e que sejam tomadas todas as precauções necessárias, evitando futuros transtornos – inclui-se neste alerta a variante Ômicron. Evidente que estas são as datas mais esperadas por muitos familiares, entretanto, é preciso assegurar que estes encontros sejam feitos da melhor forma.

Segundo Bruno Zappa, Médico Infectologista do “Controle de Infecção Hospitalar (CCIH)” do Hospital Adventista Silvestre, as medidas de segurança adotadas contra a Covid-19 são baseadas no conhecimento atual da doença, a partir de decretos e recomendações da autoridade sanitária. São elas: uso de máscara em ambientes fechados; higienização constante das mãos; e doses da vacina em dia, sejam com a segunda, sejam com a terceira.

O infectologista lembra que, atualmente, a regulamentação vigente libera o funcionamento com capacidade plena de bares, restaurantes e cinema, contanto que comprovantes de vacinação sejam apresentados. Por isso, nas festas de final de ano, não é obrigatório manter o distanciamento de 2 m entre mesas e cadeiras, mas, sempre que possível, é aconselhado evitar aglomerações.

Outro detalhe relevante é a escolha do local para as celebrações. Se possível, importante optar por um ambiente aberto, principalmente para o jantar, momento onde todos estarão sem máscara. Espaços arejados ainda são a melhor opção para encontros com mais pessoas.

E atenção para alguns cuidados essenciais, segundo infectologistas, no encontro entre famílias durante as celebrações de final de anos. E, antes de se reunir com a família, se possível, mantenha o distanciamento social e fique atento a possíveis sintomas da Covid-19. Caso apresente algum deles, evite encontros e, se necessário, procure ajuda de especialistas.

Dicas de segurança

Seguem as orientações para que você e sua família tenham momentos prazerosos, mas com segurança sanitária:

Reduza a duração da reunião e use máscaras o maior tempo possível, só retirando para se alimentar; Limite a festa a 10 pessoas no máximo e num ambiente aberto, como varanda e quintal, ou num lugar bem ventilado; Evite gritar, cantar ou falar muito alto, o que pode espalhar mais gotículas potencialmente infectadas; Mantenha a maior distância possível daqueles que não vivem na mesma casa que você, mesmo se estiver usando máscara.

Outra recomendação: Se for se deslocar para encontrar a família, dê preferência para o carro, evitando ônibus, metrô e avião; Não há garantia de que ao realizar testes de coronavírus a pessoa estará 100% “livre” do vírus. Portanto, não é porque fez teste que a aglomeração está liberada, Evite comidas que são servidas como petisco. O mais indicado é sempre usar talheres para se servir; Deixe as comidas da mesa cobertas. E na hora de servir, limpe bem as mãos e use máscara.