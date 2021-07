Serão oferecidos cupons para compras às pessoas que se vacinarem no ‘Winter Park Farmers’

Cupom de compra de $ 10 disponível para as primeiras 50 pessoas a receberem a vacina contra Covid-19 no “Winter Park Farmers ’Market”. A vacina estará disponível neste sábado e 7 de agosto

Da Redação

Atenção moradores de Winter Park: neste sábado, das 8h00 às 13h00, o “Winter Park Farmers ‘Market” estará realizando uma programação especial de incentivo às pessoas que ainda não se vacinaram contra a Covid-19. Será disponibilizado um cupom de $10 para compras as primeiras 50 pessoas que receberem a vacina contra Covid-19 no local, onde profissionais da área da saúde estarão prontos para a aplicação das doses.

Segundo os organizadores, as doses serão aplicadas em duas datas diferentes – dia 17 de julho e 7 de agosto, no “Winter Park Farmers ’Market”.

Segundo os fazendeiros, a vacina Pfizer e a vacina one-shot Johnson & Johnson serão oferecidas nos eventos. Funcionários do Winter Park disseram que o mercado dos fazendeiros agora está localizado no Central Park West Meadow, na esquina da New York Avenue com a Morse Boulevard – localização de fácil acesso a todos.

Serviço

Quem quiser receber vacina contra o coronavírus, na área de Winter Park, poderá ligar para 407-858-1498.