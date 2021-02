Vacina contra Covid-19 autorizada nas farmácias CVS da Flórida

Farmácia CVS passa a ser ponto de vacinação contra Covid-19, segundo Ron DeSantis.

A ordem foi anunciada pelo governador Ron DeSantis, por meio do “Programa Federal de Farmácias de Varejo”, autorizando 81 postos, e as inscrições começam a partir desta quarta-feira, na Farmácia CVS da Flórida, além de outros pontos. Acompanhe os detalhes

Da Redação

Ponto importante anunciado pelo governador Ron DeSantis é que a Farmácia CVS inicia a partir desta quarta-feira, processo de administração da vacina contra Covid-19 na Flórida – em 81 locais selecionados –, ampliando opções às pessoas que necessitam com urgência de proteção, particularmente idosos e profissionais que estão atuando no campo de risco. Desta forma, as vacinas serão encaminhadas para os postos designados pelo governo, incluindo outros 67 pontos de vacinação no Condado de Miami-Dade, por meio do “Programa Federal de Farmácias de Varejo”.

Agendamento a partir desta quarta – Farmácia CVS, Farmácia CVS y más e Farmácias Navarro Discount em toda a Flórida receberão a vacina. As outras lojas serão nos condados de Broward, Collier, Escambia, Flagler, Hendry, Gadsden, Hillsborough, Manatee, Miami-Dade, Palm Beach, Polk, St. Lucie e Volusia. Os locais terão capacidade para fazer 100 aplicações de vacinas por dia e os agendamentos começarão a partir desta quarta-feira, segundo o governador.

Um passo extremamente importante, que traz esperança aos cidadãos da Flórida, que aguardam ansiosos pela vacinação. Com isso, a CVS se junta às redes Publix, Walmart e Southeastern Grocers, que inclui Winn-Dixie, na distribuição da vacina por meio do “Programa Federal de Farmácias de Varejo”. A Walgreens também deverá eventualmente fazer parte da programação na Flórida.

Importante ressaltar que a CVS não divulgará os locais exatos até que o site de agendamento de consultas – veja abaixo – seja aberto. Aos clientes sem acesso online da CVS devem entrar em contato pelo 1-800-746-7287.

O “Programa Federal de Farmácias de Varejo” começará enviar a vacina para 21 redes de farmácias e, eventualmente, incluir 40.000 locais em todo o país. A alocação para o programa agora dobrou para 2 milhões de doses semanais – com 1 milhão de doses da vacina COVID-19 da Pfizer adicionado à alocação de 1 milhão de doses da vacina Moderna, de acordo com Grusich do CDC.

Serviço

Inscrições: https://www.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine

Clientes sem acesso online da CVS – 1-800-746-7287.