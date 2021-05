Uso da máscara não é mais necessário no ‘Universal Studios Orlando’

Visitantes agora podem caminhar sem a máscara, ao ar livre, no “Universal Studios”

O “Universal Studios Orlando” expediu nesta sexta-feira um comunicado avisando de que não exigirá mais que os visitantes usem máscara ao ar livre, nas dependências do parque. Veja quais as novas regras

Da Redação

O “Universal Studios Orlando” anunciou nesta sexta-feira que não exigirá mais que visitantes usem máscaras enquanto estiverem caminhando – ao ar livre –, pelas dependências do parque temático. A notícia foi recebida com alívio, afinal, segundo turistas que passaram pelo “Universal”, o uso da máscara era incomodo e atrapalhava no momento das fotos.

A mudança de política ocorre um dia depois que os “Centros de Controle e Prevenção de Doenças” (CDC), aboliram o uso da máscara nos EUA, exceto em aviões. A medida é para pessoas totalmente vacinadas contra a Covid-19, que não precisam mais usá-las em ambientes fechados ou ao ar livre.

O “Universal Studios”, no entanto, ainda está exigindo que as pessoas usem máscaras em seus passeios e dentro de restaurantes, lojas e hotéis. Para os passeios, as máscaras devem ser usadas desde o momento em que a pessoa entra na fila até a saída da atração – segundo comunicado do “Universal Studios”. Menores de três anos não precisam usar coberturas faciais.

A exigência de distância social do parque temático continua valendo. As pessoas devem manter a distância exigida, complementa o comunicado.