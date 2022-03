Reabertura do “Poseidon’s Fury” atraiu visitantes de todas as idades, segunda, no “Universal Orlando”

A atração foi o grande destaque no “Universal Orlando” na segunda-feira, 14, após permanecer fechada desde agosto do ano passado. O “Templo de Poseidon – Poseidon’s Fury” – foi reaberto para visitantes, mobilizando crianças, jovens e adultos

Da Redação

Após permanecer fechado desde agosto do ano passado, o “Templo de Poseidon” – Poseidon’s Fury” – foi reaberto para visitantes no “Universal Orlando” na segunda-feira, 14, em plena corrida das férias de primavera. A atração foi o grande destaque do parque, mobilizando um grande público – crianças, jovens e adultos. A experiência imersiva passou por uma reforma que inclui pintura para a temática externa e construção de shows, a deixando mais atrativa.

Uma aventura de tirar o folego, sendo que os visitantes seguem um guia arqueólogo e se aventuram pelas ruínas do templo do deus grego do mar. Uma vez lá dentro, todos se encontram presos e sob o controle do malvado lorde das trevas, Darkenon. A partir daí a emoção fica à flor da pele.

A atração termina com uma incrível batalha entre os dois deuses que inclui vários lasers, rajadas de água e bolas de fogo e outros efeitos especiais.

Lembrando que a reabertura traz de volta a vida à área do “Continente Perdido de Islands of Adventure”, que estava inativa há vários meses. Os visitantes são incentivados a verificar o aplicativo oficial do “Universal Orlando Resort” e a sinalização no parque para saber o tempo de espera.

Serviço

Universal Orlando Resort

Endereço – 6000 Universal Blvd, Orlando, FL 32819

Fone – 407-363-8000