A empresária Karina Gomes e funcionárias da “Unique Brazilian Jewelry”, no Florida Mall

“Unique Brazilian Jewelry” – loja brasileira de semijoias –, inaugurada no dia 8 de abril, em Orlando, no Florida Mall, é um espaço privilegiado, dedicado às mulheres de bom gosto. A fundadora da marca, Karina Gomes, fala dos detalhes para facilitar a compra, de maneira elegante e rápida

Da Redação

Foi inaugurada no dia 8 de abril, em Orlando, no Florida Mall, a “Unique Brazilian Jewelry” – loja brasileira de semijoias –, destacando-se as presenças de influenciadoras digitais, convidados e familiares da fundadora da marca, Karina Gomes. A produção e assessoria de imprensa do evento esteve a cargo da “Pam Events”.

A loja “Unique” – próxima à “Macys”, em frente a “Sephora” –, tem como finalidade proporcionar momentos agradáveis às clientes, em um ambiente planejado para as mulheres de bom gosto, e que se sintam única, especial e querida.

Lembrando que as peças são semijoias antialérgicas, nickel free, banhadas no ouro 18k, rose, ródio branco ou negro e a loja oferece garantia de seis meses para o banho das peças.

Qualidade da marca

Influenciadoras prestigiam inauguração – Com qualidade e diferenciação, a “Unique” é uma marca respeitada no mercado, com propósito de surpreender no ramo de semijoias dos EUA. Entregar uma experiência de compra ao invés apenas de vender um produto – essa a filosofia da empresa. O atendimento é 100% humanizado e personalizado, desde o primeiro atendimento até as cartinhas enviadas às clientes.

“Unique” é para mulheres reais, com responsabilidade com o trabalho, de cuidar da família e da casa. Todos os detalhes foram pensados para facilitar na compra, de maneira elegante e rápida como, por exemplo, embalagens personalizadas – para presentes –, facilitando e economizamos o seu tempo.

“Esses momentos incluem as boas vindas que desejamos à todas as clientes, assim que entram na loja. Nosso atendimento é personalizado e carinhoso, oferecendo cafezinho e snacks; poltronas para ela e acompanhantes para descansarem”, ressalta a fundadora, Karina Gomes.

“Quando o projeto da ‘Unique’ em Orlando começou, queria algo que fosse incrível e que desse muito orgulho para a comunidade brasileira. Que fossemos vistos como uma loja elegante e que representasse o Brasil de uma maneira que não fosse apenas futebol e samba, mas com conteúdo e personalizado. Desde o atendimento até uma experiência completa de compra. E foi assim que nasceu a loja ‘Unique Brazilian Jewelry’ de Orlando”, complementa Karina’.

Serviço

Florida Mall

8001 S Orange Blossom Trail, Orlando, FL 32809