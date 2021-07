A equipe “U12” da “Orange Futsal Soccer Academy”, campeã Nacional, celebra o título

A equipe “U12” da “Orange Futsal Soccer Academy”, de Orlando, sagrou-se campeã do “US Youth Futsal National Championships”, realizado em Kansas City. O time “U18” foi vice-campeão e o “U19” ficou com a terceira colocação

Da Redação

Demonstrando garra e favoritismo nos jogos, a equipe “U12” da “Orange Futsal Soccer Academy”, de Orlando, sagrou-se campeã do “US Youth Futsal National Championships” – Campeonato Nacional –, realizado entre 9 a 12 de julho, em Kansas City, reunindo os principais times de futsal dos EUA. Já o time “U18” foi vice-campeão do Nacional, enquanto que o “U19” ficou com a terceira colocação, e o “U10” estreante no Campeonato garantiu a oitava colocação. Com esses méritos, os atletas do “Orange Futsal” entram para o ranking dos melhores jogadores do país, mérito também do coach André Passantino, que realizou excelente trabalho.

“U18”, vice-campeã Nacional – As equipes da “Orange” somente chegaram ao “Nacional” porque seus times haviam garantido a vaga como campeōes e finalistas nos “Regionais” em que participaram anteriormente, em Naples e Minneapolis.

Quanto ao desempenho do “U12” no Campeonato, que o levou ao título, o coach André Passantino fez as suas considerações: “O time esteve tecnicamente e taticamente perfeito em todas as partidas, evoluiu com a competição, e a conquista se deve tanto pelo conjunto do time como por em momentos decisivos a grande maioria dos jogadores demonstraram a sua qualidade individual. Jogaram contra os 14 melhores times dos EUA e foram campeões invictos”, comemora.

“U19”, terceira colocada -Falando dos vice-campeões, o “U18”, Passantino foi enfático: “Um time dos sonhos. Mesmo perdendo a final nos pênaltis, foi considerada a melhor equipe da competição pelo corpo técnico da competição por seu alto nível técnico e tático, pela qualidade individual dos jogadores e por jogar o real Futsal. Alguns jogadores estão no radar da seleção americana.”

Para o treinador, o time do “U19”, terceiro colocado, “Equipe recém-reformulada, mas que em pouco tempo de treinamento conquistou o terceiro lugar da competição. Cresceu durante a competição e vai seguir evoluindo para a próxima temporada. Houve pouco tempo de treinamento para um melhor entendimento tático, mas individualmente foram muito bem.”

Time “U10” – André Passantino fez elogios à equipe “U10”, pela potencialização dos jogadores: “Vice Campeã Regional em Naples e Campeão Regional em Minneapolis, foi a primeira participação no ‘Torneio Nacional’. Em todos os jogos com placares apertados foi a equipe que surpreendeu todo nosso corpo técnico pelo crescimento técnico e coletivo. Equipe que estará muito mais forte para a próxima temporada.

Melhores equipes dos EUA

Lembrando que o “Campeonato Nacional da US Youth Futsal Championship Series” é a mais prestigiada competição nacional de futsal juvenil do país, e foi o maior Campeonato Nacional da história, na cidade de Kansas, com participação de 180 equipes, representando todos os estados americanos. A “Orange” esteve com uma delegação de aproximadamente 130 pessoas, entre jogadores, familiares, staff e coaches.

Sophia, Andreia, André e Enzo Passantino – O coach externou agradecimentos a todos pela bem sucedida campanha das equipes no Campeonato Nacional. “É uma trajetória de sucesso fruto de muita dedicação de toda nossa equipe, mas que só chegou até aqui por conta do apoio das famílias que acreditaram no projeto desde o início. Agradeço ao público e aos nossos apoiadores.”

“Aos jogadores meu absoluto orgulho por tudo, pela evolução nas quadras. Seguimos juntos em busca de cada vez mais aprendizados e vitórias. Um especial reconhecimento aos Coaches Daniela Moreira (Coordenadora), Eduardo Borsari e João Carlos de Albuquerque pelo brilhante trabalho junto aos nossos atletas, a minha esposa Andréia, minha eterna apoiadora, e aos meus filhos Enzo e Sophia que são o futuro da ‘Orange’ e estão juntos nessa caminhada. Let’s Go Orange!”

A Orange desenvolve o futsal há cinco anos em Orlando sob o comando do americano André Passantino que foi atleta profissional de futsal e futebol no Brasil e na Espanha, e hoje conta com 4 Unidades em Orlando (Windermere, Celebration, Lake Nona e Hunters Creek). Um descobridor de talentos nos EUA.

Atletas e coaches da “Orange”

Coaches João Albuquerque, Eduardo Borsari, André Passantino e Daniela Moreira –

U12 – Equipe campeã: Diego Cordido, Erick Feliciano, Jakob Garcia, Damian Gomez Calabro, Caleb John, Enzo Lima, Valentino Menji, Diego Militerno Catania, Lucas Quesada, Eduardo Rodrigues e Nicolas Sabino.

U18 – Vice-campeã: João Caetano Carvalho, Vinícius Dos Santos, Enrico Feliciano, Guilherme Germam, Luiz Klein, Pedro Kruschewsky, Renato Militerno Catania e Enzo Passantino.

U19 –Terceira colocada – João Caetano Carvalho, Matheus Chagas Broder, Vinícius Dos Santos, Tharles Mattheus Eufrazio do Nascimento, Guilherme Germam, Luiz Klein, Pedro Kruschewsky, Lucas Medeiros, Renato Militerno Catania, José Neto, Enzo Passantino, Luiz Pereira, Enzo Teles, Juan Teles e Enrico Feliciano.

U10 – Oitava colocada: João Alburquerque, Matteo Borsari, Pedro Cortez, Eric De Paula, Lucas Farias, Samuel Medina, Angelo Menji, Vitor Novaes e Luan Silva.

Coaches e Staff: André Passantino, Daniela Moreira, Eduardo Borsari, João Albuquerque e Andreia Passantino’.

