Edição de novembro/2019 – p. 10

Tudo pronto para festa de Natal no Lake Buena Vista

Já está tudo pronto para o “Santa Claus is Comin’to” , um espetáculo natalício que acontecerá no dia 22 de dezembro, no Lake Buena Vista – Factory Stores –, que promete encantar adultos e crianças. A abertura do evento terá DJ, pula-pula, pintura no rosto, além de uma série de outras atividades e brincadeiras para as crianças. O grande momento – incluindo encontro com personagens do “Pirate’s Dinner Adventure” e cavaleiros do “Medieval Times”, será a chegada de Papai Noel de helicóptero para a entrega de presentes.

Confira o horário da programação do evento: 1PM – Abertura do evento com DJ, Pula pula, pintura no rosto, muitas atividades e brincadeiras para as crianças; 1:30 PM – Show ao vivo com bandas; 2:30 PM – Encontro com personagens – Princesas, Piratas e sereia (Pirate’s Dinner Adventure) Rei, Rainha e Cavaleiros (Medieval Times); 3:10 PM – Apresentação musical Grupo Acuarela (instrumental); 3:25 PM – Apresentação musical; 3:40 PM – Apresentação musical Grupo K’anela gaitas; 4 PM – Chegada do Papai Noel de helicóptero; 4:05 PM – Apresentação acrobrática Papai Noel & Elfo; 4:15 PM – Foto com Papai Noel e entrega dos presentes; 5:45 PM – Cantata de Natal com Coral e às 6:15 PM – Despedida do Papai Noel e Fim do evento.