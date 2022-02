Tudo pronto para abertura do ‘Peppa Pig Theme Park’ na Flórida Central

A família de porquinhos está pronta para receber a garotada no ‘Peppa Pig Theme Park’

A diversão promete para a garotada entre 3 a 5 anos de idade, com mini montanha-russa, entre outras atrações, junto à famosa família de porquinhos do desenho Peppa Pig. O “Peppa Pig Theme Park” já está pronto para abrir as suas portas em Winter Haven, Orlando

Da Redação

O “Peppa Pig Theme Park” já está pronto para abrir as suas portas em Winter Haven, a 1 hora de Orlando. O parque de diversões, inspirado na família de porquinhos cor-de-rosa do desenho Peppa Pig, está a apenas alguns passos do complexo “Legoland Florida Resort” – que engloba parques, restaurantes e hotéis.

A diversão foi criada para crianças em período pré-escolares – entre três e cinco anos de idade –, com seis brinquedos e seis cenários temáticos, além de uma área de recreação aquática e um cinema indoor. Entre as atrações, estão uma mini montanha-russa, passeio em mini balões, aventura em triciclos por uma trilha sensorial e ainda joguinhos interativos inspirados nas famosas feiras norte-americanas.

A brincadeira inclui fontes jorrando água, escorregadores e outras surpresas

Uma das atrações mais esperadas é justamente a montanha-russa, descrita para ser a primeira aventura em uma montanha-russa dos “porquinhos” junto dos pais. Nela é possível fazer um passeio ao lado do Papai Pig em seu icônico carro vermelho e se divertir por um caminho sinuoso.

Outra atração é o espaço “Poças de Lama”, em que a criançada poderá se juntar a Peppa e seu irmãozinho George em sua atividade predileta: pular para cima e para baixo em poças de lama. Porém, os pais podem ficar despreocupados: não haverá lama de verdade, mas sim fontes jorrando água, escorregadores e outras surpresinhas que prometem deixar todos molhados.

Para aproveitar as férias do próximo verão, o “Peppa Pig Theme Park” disponibiliza pacotes antecipados que dão direito à nova atração atrelados aos hotéis do complexo Legoland. As reservas incluem, por exemplo, hospedagem em um dos três hotéis Lego e tíquetes para os parques de Peppa e Lego – que inclui um parque aquático.

Serviço

Peppa Pig Theme Park

Endereço – Legoland Way, Winter Haven, FL 33884