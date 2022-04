Com entusiasmo “Axiom” e “SpaceX” celebram a chegada da tripulaçao na Estação Espacial

Ancoragem, abertura da escotilha e cerimônia de boas-vindas para a tripulação da “Axiom” ocorre em clima de comemoração neste sábado. É o primeiro voo charter privado da “SpaceX” para o laboratório em órbita após dois anos de transporte de astronautas para a NASA

Da Redação

“Axiom” e “SpaceX” celebram a chegada da primeira tripulação privada à “Estação Espacial Internacional” na manhã deste sábado. O encontro, ancoragem, abertura da escotilha e cerimônia de boas-vindas para a tripulação ocorre em clima de muita comemoração. A atracação estava programada para as 7h45, com abertura da escotilha aproximadamente às 9h30 e uma cerimônia de boas-vindas por volta das 10h05.

A “SpaceX” lançou três empresários ricos e sua escolta de astronautas para a “Estação Espacial Internacional” na sexta-feira para uma estadia de mais de uma semana, enquanto a NASA se junta à Rússia para receber hóspedes no destino turístico mais caro do mundo. É o primeiro voo charter privado da “SpaceX” para o laboratório em órbita após dois anos de transporte de astronautas para a NASA.

Chegando à estação espacial neste sábado estará um americano, canadense e israelense que administra investimentos, imóveis e outras empresas. Eles estão pagando US$ 55 milhões cada pelo passeio de foguete e acomodações, com todas as refeições incluídas.

A NASA está finalmente entrando em ação, depois de anos de oposição aos visitantes da estação espacial. Seus ingressos incluem acesso a todos os locais, exceto a parte russa da estação espacial – eles precisarão da permissão dos três cosmonautas a bordo. Três americanos e um alemão também moram lá.

O ex-astronauta da NASA Michael Lopez-Alegria, o acompanhante, planeja evitar falar sobre política e a guerra na Ucrânia enquanto estiver na estação espacial.

A empresa privada “Axiom Space” organizou a visita com a NASA para seus três clientes pagantes: Larry Connor de Dayton, Ohio, que dirige o Grupo Connor; Mark Pathy, fundador e CEO da Mavrik Corp de Montreal; e o israelense Eytan Stibbe, ex-piloto de caça e sócio fundador da Vital Capital.

Antes do lançamento, o entusiasmo deles era óbvio: Stibbe dançou um pouco quando chegou ao foguete no “Centro Espacial Kennedy.”

Os três empresários são os mais recentes a aproveitar a abertura de espaço para quem tem bolsos fundos. A “Blue Origin”, empresa de foguetes de Jeff Bezos, está levando os clientes em passeios de 10 minutos até a borda do espaço, enquanto a “Virgin Galactic” espera começar a transportar clientes em seu foguete ainda este ano.