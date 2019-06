Edição de junho/2019 – p. 10

Trens ultrarrápidos da Virgin prometem revolucionar o trânsito da Flórida

Quando os trens da Virgin começarem a operar em Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach e outros locais, a área de Orlando ganhará destaque pois receberá algumas das viagens de trem mais rápidas de todos os Estados Unidos. As 39 milhas do corredor de pista dupla da Virgin, de Cocoa para o Aeroporto Internacional de Orlando, serão totalmente novas, não terão cruzamentos e serão intensamente mantidas para minimizar o impacto ou as trepidações.

Oficiais da Virgin dizem que o alongamento, quando começar a operar em 2022, deve alcançar uma velocidade de 125 mph que, embora não seja a mais rápida nos EUA, é mais experiente como um deslizamento suave do que um passeio típico. “Esperamos que os passageiros olhem pela janela e se surpreendam com a rapidez com que estão se movendo”, disse Patrick Goddard, presidente da Virgin Trains USA.

A Virgin Trains, de propriedade privada, realizará uma cerimônia de inauguração no Aeroporto Internacional de Orlando no final deste mês de junho. Infundida com mais de US $ 2,5 bilhões em títulos isentos de impostos, a empresa ferroviária de passageiros anteriormente conhecida como Brightline está iniciando 36 meses de construção para estender o serviço ao norte de West Palm Beach até o aeroporto de Orlando.

O serviço de passageiros entre Miami, Fort Lauderdale e West Palm Beach começou no ano passado. Essa viagem de 67 milhas leva um pouco mais de 70 minutos. A viagem de 235 milhas de Miami a Orlando está programada para três horas. A Virgin também planeja uma extensão para Tampa com uma parada na Disney World. A estação da Virgin em Orlando foi concluída há dois anos, abrigada como parte de uma estrutura elevada ao sul do principal terminal do aeroporto, em uma área onde um novo terminal aeroportuário está em construção.

A empresa também construirá 6 milhas de trilhos em propriedades aeroportuárias, elevando seu investimento na Orlando International para US $ 160 milhões. Em outros lugares ao longo da expansão da Virgin de West Palm Beach para Orlando, as equipes construirão uma segunda pista ao lado de uma pista existente ao longo da costa leste do estado. Esse trabalho será feito ao longo de 128 milhas de West Palm Beach para Cocoa. Quase 90% das pontes e todo o sistema de sinal ao longo desse trecho serão reconstruídos.