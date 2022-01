Rápido e confortável o trem expresso da Brightline ligará Orlando a Miami saindo do aeroporto

O Trem Expresso “Brightline”, em sua viagem teste percorreu 130 milhas de West Palm Beach para chegar a Cocoa. Este é o primeiro passo do projeto que ligará Miami a Orlando – a nova estação está localizada no “Aeroporto Internacional de Orlando”

Da Redação

Uma nova opção de viagem para turistas e residentes da Flórida Central, em breve poderá ser feita de trem, de Miami a Orlando. O ‘Expresso Brightline’ faz sua primeira viagem de teste na Flórida Central e agrada pela rapidez e eficiência – terá ligação direta ao “Aeroporto Internacional de Orlando (COM).”

A nova estação da “Brightline” está localizada no “Aeroporto de Orlando” e, sem dúvida, oferecerá a conexão mais direta de uma linha ferroviária intermunicipal a um terminal de aeroporto nos EUA.

O trem viajou 130 milhas de West Palm Beach para chegar a Cocoa. Este é o primeiro passo do projeto que ligará Miami a Orlando. A “Brightline” da Flórida ilumina o caminho para trens rápidos e bem-sucedidos.

O novo “Terminal Sul” da “Brightline”, no “Aeroporto de Orlando” faz parte da expansão da Fase 2 da empresa na Flórida Central, incluindo uma extensão em Tampa. O projeto de grande infraestrutura está progredindo e abrange quatro zonas, incluindo a área do “Aeroporto de Orlando” e a “Brightline Vehicle Maintenance Facility.”

Este empreendimento monumental, que usará 225 milhões de libras de aço americano, incluirá a colocação de 490.000 dormentes e o transporte de 2,35 milhões de toneladas de granito e calcário por 20.000 vagões. Além disso, cerca de 2 milhões de pregos e parafusos serão martelados e colocados nos próximos 36 meses.

Os passageiros da Brightline terão acesso da estação de trem ao novo Terminal C que está sendo construído no extremo sul do aeroporto, bem como aos terminais A e B através do sistema de transporte de pessoas elevado. Esse tipo de conexão entre trens e aviões é comum na Europa e na Ásia e é um fator-chave para tornar ambos mais bem-sucedidos.

A Brightline está usando equipamentos modernos para conforto dos passageiros e operação suave. Conjuntos de trens unificados tornam a passagem segura e fácil entre os vagões. A “Brightline” opera com plataformas de alto nível em trilhos compartilhados com trens de carga, resolvendo problemas de liberação com uma placa de ponte que se estende do trem até a plataforma, permitindo um embarque uniforme e nivelado – sem degraus.