Treinamento com bombas em Ocala, no campo da Marinha, assusta moradores

Área de treinamentos com bombas da Marinha dos EUA em Ocala acontece às terças e quintas-feiras

Treinamento com bombas ocorre no “Complexo Pinecastle Range” e os estrondos podem ser ouvidos por moradores e motoristas que passam pela área. Autoridades florestais emitiram avisos alertando a população dos treinos que vêm ocorrendo às terças e quintas-feiras

Da Redação

A população na Flórida está atenta – e assustada –, com o som de bombas que pode ser ouvido do campo de bombardeio da Marinha dos EUA em Ocala – Serviço Florestal Nacional –, que acontece as terças e quintas-feiras. Com os noticiários nas emissoras de televisão – Sites e redes sociais –, abordando os bombardeios na guerra na Ucrânia, é natural que as pessoas fiquem apreensivas.

Para acalmar moradores da região durante o treinamento na Flórida Central, com sons altos de bombardeio em áreas próximas ao “Complexo Pinecastle Range”, na Floresta Nacional de Ocala autoridades florestais emitiram avisos sobre o ocorrido na semana.

De acordo com o Serviço Florestal dos EUA, as autoridades florestais disseram que os portões ao redor da área serão fechados para reforçar a Zona de Segurança do Limite da Faixa.

De acordo com um post de mídia social divulgado pelo USDA, a vida selvagem pode ser deslocada e os motoristas são instados a ter cuidado redobrado ao viajar na área.

Portanto, os moradores ou pessoas que passarem de carro pela área devem estar atentos, pois os treinamentos prosseguirão, e todo cuidado é necessário.