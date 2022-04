Trato feito: por US$ 44 bilhões Elon Musk compra o Twitter 

Entusiasmado, o bilionário Elon Musk disse quer tornar o serviço do Twitter “melhor do que nunca”

O acordo foi concretizado cerca de duas semanas depois que Elon Musk revelou pela primeira vez participação de 9% na plataforma. Por US$ 44 bilhões fechou acordo para a compra do Twitter

Da Redação

Após grande expectativa Elon Musk chegou a um acordo para comprar o Twitter por cerca de US$ 44 bilhões na segunda-feira, prometendo um toque mais brando ao policiamento de conteúdo na plataforma de mídia social onde ele promove seus interesses, ataca críticos e opina sobre uma ampla gama de questões para mais de 83 milhões de seguidores.

O CEO, de 50 anos, disse que queria possuir e privatizar o Twitter porque acha que não está cumprindo seu potencial como plataforma de liberdade de expressão. Acrescentou que que quer tornar o serviço “melhor do que nunca” com novos recursos, como se livrar de contas automatizadas de “spam” e tornar seus algoritmos abertos ao público para aumentar a confiança.

Em contrapartida, usuários se mostram preocupados que a plataforma se torne mais um refúgio para desinformação, discurso de ódio e bullying, algo que trabalhou duro nos últimos anos para mitigar. Analistas de Wall Street disseram que se ele for longe demais, também poderá alienar os anunciantes.

O acordo foi concretizado cerca de duas semanas depois que o bilionário revelou pela primeira vez uma participação de 9% na plataforma. Musk disse na semana passada que alinhou US$ 46,5 bilhões em financiamento para comprar o Twitter, pressionando o conselho da empresa a negociar um acordo.

As ações do Twitter Inc. subiram mais de 5% na segunda-feira, para US$ 51,70 por ação. Em 14 de abril, Musk anunciou uma oferta para comprar o Twitter por US$ 54,20 por ação. Embora a ação tenha subido acentuadamente desde que Musk fez sua oferta, está bem abaixo da alta de US$ 77 por ação alcançada em fevereiro de 2021.

Nas últimas semanas, ele expressou uma série de mudanças propostas para a empresa, desde relaxar suas restrições de conteúdo – como as regras que suspenderam a conta do ex-presidente Donald Trump – até livrar a plataforma de contas falsas e automatizadas e se afastar de sua publicidade. modelo de receita baseado.

Musk acredita que pode aumentar a receita por meio de assinaturas que proporcionam aos clientes pagantes uma experiência melhor, talvez até uma versão do Twitter sem anúncios.

Quanto à liberdade de expressão, empresário afirmou que o Twitter ou qualquer fórum está “obviamente vinculado às leis do país em que opera. nos EUA e, claro, o Twitter teria que cumprir essas regras.”

Embora a base de usuários do Twitter de mais de 200 milhões permaneça muito menor do que a de rivais como Facebook e TikTok, o serviço é popular entre celebridades, líderes mundiais, jornalistas e intelectuais. O próprio Musk é um tweeter prolífico com seguidores que rivalizam com várias estrelas pop nas fileiras das contas mais populares.