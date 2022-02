Miami se tornou o centro de transações milionárias em cripto moedas movimentando o setor de imóveis

US$7 milhões de dólares pagos em Ethereum , convertido em USDC, uma stablecoin digital (moeda cujo valor é estável) que está vinculada ao dólar americano

Da Redação

Todo esse dinheiro foi usado na compra de um apartamento cinematográfico de cerca de 650 metros quadrados com dois andares, 6 quartos, 8 banheiros e vista para o mar de praticamente todos os ambientes, no edifício Marquis Miami Residence, um dos prédios mais luxuosos e caros do sul da Flórida.

O imóvel pertencia ao empresário Fernand Talpe, sócio-fundador da empresa de design de interiores “The Private Collections”, de Miami Design District.

Essa foi à segunda vez que cripto moedas foram usadas como pagamento por imóveis de luxo em Miami. O primeiro imóvel, também de luxo, vendido por 7,2 milhões de dólares, era de propriedade do empresário e apresentador da televisão brasileira Roberto Justus.

Apartamento de cerca de 650 metros, um dos mais caros do Sul da Flórida

Em comum, os vendedores dos dois imóveis tiveram como representante para fechamento e escrituração nas transações o advogado brasileiro, licenciado na Flórida, Alexandre Piquet, da “Piquet Law Firm” que está sendo considerado um expert em negociações envolvendo cripto moedas.

Segundo Piquet, esse tipo de negociação é bastante seguro, além de muito rápido – “vendedores e compradores acompanham na tela do computador, em tempo real, as devidas confirmações de blockchain que garantem e confirmam que a transferencia foi realizada com sucesso “.

Ele esclarece, ainda, que “sob o ponto de vista jurídico, uma vez que os valores estão combinados em contrato, assinados e averbados, a efetiva transferência da titularidade acontece como no mundo real, depois que a escritura é lavrada e registrada.

Cidade da cripto moeda

O prefeito, Francis Suarez, tem se esforçado para transformar a cidade em um centro de tecnologia e, para tentar acelerar esse processo e atrair empresas e investidores, Suarez, que tem incentivado que transações comerciais sejam feitas em dinheiro virtual, lançou o Miami Coin e tem seu salário de prefeito de 187.000 dólares instantaneamente convertido em Bitcoin.

A tática parece estar dando certo, pelo menos no ramo imobiliário. Segundo o “The Real Deal”, site especializado em notícias imobiliárias no sul da Flórida, no segundo semestre de 2021, os vendedores de 428 imóveis na região de Miami disseram considerar a possibilidade de receber em cripto moedas pela venda de suas propriedades, um aumento de 240% em comparação com a aceitação dos vendedores de 126 propriedades no mesmo período em 2020.