Tradições nordestinas no Valencia College

Acontecerá nos dias 5 e 6 de novembro, no Valencia College, em Orlando, “A Taste of the Northeast of Brazil” – Um Gostinho do Nordeste do Brasil – com comidas típica e folclore, apresentados por Luciano Mota, que traz as delícias e tradições de um dos estados brasileiros mais ricos em cultura e gastronomia. Uma ótima oportunidade para tomar água de coco e degustar uma saborosa moqueca de peixe, tapioca, acarajé ou vatapá, podendo conhecer sobre as lendas folclóricas, além de personagens que integram o universo nordestino.

Lembrando que no dia 5 de novembro o evento começa às 12pm – se estendendo até às 2pm –, e no dia 6, das 4 às 6pm. Local – West Campus Building 5 Atrium do Valencia College. Endereço – 1800 South Kirkman Road Orlando, Flórida 32819. Entrada grátis.