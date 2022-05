O melhor sabor da pizza está na tradicional “Pizzaria Camelo” que chega a Orlando em alto estilo

Tradicional pizzaria paulistana “Camelo” abre as portas em Orlando, apostando na qualidade e nos 65 anos de história, trazendo os melhores sabores da pizza que conquistaram paladares no Brasil

Da Redação

Chega a Orlando, a primeira unidade da conceituada “Pizzaria Camelo”, que , que há 65 anos é sinônimo de qualidade e bom atendimento em suas casas em São Paulo e Rio de Janeiro – a inauguração acontecera no próximo dia 28 de maio “Complexo Orlando Crossings Mall” – 5451 International Drive. Portanto se prepare para degustar os melhores sabores e massa fina especial, tradição da família Nóbrega, que há quatro gerações oferece a melhor pizza em seu cardápio, que irá também os americanos pelo paladar.

“Fazemos parte da memória afetiva de muitos brasileiros e, por isso, tivemos o cuidado de trazer para Orlando dois dos nossos chefs mais importantes durante o treinamento da nova equipe. Um deles tem 60 anos de casa e o outro, 20 anos. Juntos, eles tiveram a missão de garantir que as nossas receitas serão seguidas à risca nos Estados Unidos”, disse Renan de Nóbrega, que lidera o projeto de Orlando desde o início.

“A novidade nessa casa é que vamos oferecer alguns sabores novos, com ingredientes com os quais os americanos estão mais familiarizados, como Pepperoni e Meat Lovers por exemplo”, completou. “Mas sabemos que, aos poucos, eles vão experimentar e se apaixonar também pela legítima pizza brasileira”.

São receitas da legítima pizza brasileira, complementa Renan, que passaram de pai para filho. “O molho e a massa, por exemplo, são os mesmos desde 1957. Muitas das coberturas tradicionais – mussarela, manjericão, fatias de tomate e parmesão ralado –, reinam há décadas no cardápio. Temos as mais recentes como a Chèvre, uma combinação ousada de queijo de cabra, tomate confit, crispy de parma e um toque de pesto de rúcula.”

Sabores marcantes, atmosfera acolhedora, serviço de primeira, ingredientes selecionados e mais de seis décadas de tradição vão conquistar a todos os paladares. “Procuramos replicar em Orlando o mesmo clima que criamos há anos no Brasil. O principal é que nossos clientes sintam vontade de voltar sempre”, concluiu Renan de Nóbrega.

Camelo Pizzaria

O “Grupo Camelo” é uma empresa familiar, sediada em São Paulo, desde 1957. Começou com a aquisição de um restaurante árabe, daí a origem de seu nome. O início se deu com o avô e os pais da terceira e quarta gerações, que atualmente conduzem o negócio, e que transformaram o restaurante árabe numa pizzaria. No Brasil, a “Camelo” ganhou oito prêmios de melhor pizza e é reverenciada pelo público e pela mídia há várias décadas.

Serviço:

CAMELO Orlando

Complexo Orlando Crossings Mall

5451 International Drive

+1 407-601-6707

http://camelopizzaria.com/