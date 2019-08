Edição de agosto/2019 – p. 06

Tradição da Camelo Pizzaria chega a Orlando em 2020

Estão chegando aos EUA as pizzas deliciosamente crocantes, que saem de forno a lenha especial para a mesa do cliente – também para viagem ou delivery –, demarcando tradição de mais de sessenta anos da famosa Camelo Pizzaria, sucesso absoluto em São Paulo e Rio de Janeiro, sob o comando da Família Nóbrega. Prepare o paladar ao degustar a pizza “Camelo” – com variados sabores e recheios – e saiba que a qualidade faz a diferença – mesmo na gastronomia –, destacando-se a experiência do notável Chef Macedo, que virá do Brasil especialmente para preparar as saborosas pizzas com temperos sedutores. E segundo o CEO Renan de Nóbrega, um dos proprietários da rede, no primeiro trimestre de 2020 a “Camelo” inaugurará a sua primeira casa no exterior, em Orlando, no 5451 da International Drive – complexo Orlando Crossings Mall –, coração do distrito turístico da Flórida.

“Estamos preparando o cardápio de pizzas para o nosso restaurante em Orlando, mantendo a tradição do Brasil. A ideia de negócio veio do antigo desejo da Família Nóbrega de fornecer aos brasileiros residentes na Flórida, as mesmas lembranças e sabores que apreciaram por tantos anos em São Paulo. A ‘Camelo’ é famosa pela sua massa fina e pelas pizzas diferenciadas, com sabores que vão do clássico ao criativo. São mais de sessenta anos de história que chega a Orlando”, comemora o empresário.

As dependências da Camelo Pizzaria tem quase 400 metros quadrados, adianta Renan de Nóbrega, onde servirá suas consagradas pizzas a famílias, grupos sociais, eventos privados e corporativos, mantendo sua natural simplicidade, elegância e a atmosfera acolhedora a todos os tipos de clientes. “A pizzaria e o bar acomodarão 160 pessoas em ambiente familiar e extremamente acolhedor. O nosso cliente ficará satisfeito, se sentindo em casa, o que para nós é de grande valia”, reforça.

Lembra Renan que, quando nas suas visitas a Orlando, acompanhando os filhos, “a intenção era diversão com as crianças nos parques temáticos. Vinha brincar com os meus três filhos, então observei que muitos brasileiros, inclusive amigos, estavam se mudando para Orlando. E há seis anos que os brasileiros me pedem para trazer a ‘Camelo’ para Orlando, dizendo que sentem saudade do sabor de nossas pizzas”, relata.

“Existe a cultura da degustação da pizza, que diferencia o Brasil dos Estados Unidos. Por exemplo, a degustação de pizza nos Estados Unidos é no estilo fast food, ou seja, dobra-se a fatia e a degusta. No Brasil, a pizza é degustada de forma mais clássica, servida com talheres, todos à mesa, compreende?”, informa Renan. “E vamos mostrar essa cultura ao americano, de degustar pizza no estilo brasileiro”.

“E trazer a ‘Camelo’ a Orlando foi preciso estudar o mercado. O brasileiro tem saudade da pizza do Brasil porque é uma pizza bem diferenciada, então precisei fazer algumas adaptações no nosso cardápio, também para seduzir o americano, utilizando-se de novos ingredientes. O nosso Chef principal da rede ‘Camelo’, o Chef Macedo, com o seu discípulo, o Clóvis, estão vindo do Brasil para cuidar do cardápio e treinar a equipe de trabalho. Dois excelentes profissionais que passam a integrar o nosso projeto nos Estados Unidos”, comenta o CEO.

Vale lembrar que nos sessenta e três anos de atividades da Camelo Pizzaria, o empreendimento é gerido pela terceira geração, com os mesmos princípios e a mesma dedicação de seus pais e avô. No Brasil, a “Camelo” ganhou oito prêmios de melhor pizza e é reverenciada pelo público e pela mídia há várias décadas.

O “Grupo Camelo” é uma empresa familiar, sediada em São Paulo desde 1957. Ela começou com a aquisição de um restaurante árabe, daí a origem de seu nome. O início se deu com o avô e os pais da terceira geração de quatro proprietários que, atualmente, conduzem o negócio, e que transformaram o restaurante árabe numa pizzaria. Com o passar do tempo a “Camelo” se expandiu e hoje tem cinco lojas em São Paulo e uma loja no Rio de Janeiro, num total de 1260 lugares, com 250 funcionários diretos e faturamento anual de US$ 20 milhões.

“A chegada da ‘Camelo’ representa um passo importante na internacionalização da nossa marca, e gostaria de agradecer ao Alejandro Pezzini – executivo do AMP Grupo – pelo incentivo e empenho para que fosse viabilizada a vinda da empresa a Orlando. O Alejandro tem sido porta-voz importante da ‘Camelo’, inclusive, na definição da localização da pizzaria, em área privilegiada da cidade”, comemora Renan de Nóbrega.