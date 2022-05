Imagens registram a chegada do tornado que causou destruição no Michigan e deixou vários moradores feridos

O tornado atingiu Gaylord, uma cidade de cerca de 4.200 pessoas a cerca de 370 quilômetros a noroeste de Detroit, destruindo casas e causando inundações. Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas

Da Redação

Um tornado no norte de Michigan atingiu uma pequena comunidade na sexta-feira, matando pelo menos uma pessoa e ferindo outras 44 ao capotar veículos, arrancar telhados de prédios e derrubar árvores e linhas de energia. O tornado atingiu Gaylord, uma cidade de cerca de 4.200 pessoas a cerca de 370 quilômetros a noroeste de Detroit, por volta das 15h45.

A governadora Gretchen Whitmer declara estado de emergência para o condado de Otsego para canalizar recursos mais rapidamente para apoiar a recuperação. “Meu coração está com as famílias e pequenas empresas afetadas pelo tornado e pelo clima severo em Gaylord”, disse Whitmer.

As autoridades mobilizaram cerca de 100 equipes para responder às quedas de energia causadas pelo tornado, avaliando os danos. Dos mais de 14.000 clientes afetados, cerca de 12.000 ficaram sem energia.

Ventos extremos são raros nesta parte de Michigan porque os Grandes Lagos absorvem a energia das tempestades, especialmente no início da primavera, quando os lagos estão muito frios, disse Jim Keysor, meteorologista do Gaylord do National Weather Service. “Muitas crianças e jovens nunca teriam experimentado diretamente um clima severo, eles viveram em Gaylord uma vida inteira.”

A última vez que Gaylord viu uma forte tempestade de vento foi em 1998, quando os ventos na linha atingiram 160 km/h, disse Keysor. Ele relatou que as condições que gerariam o tornado da sexta feira incluiriam uma frente fria vinda de Wisconsin soprando brilhante e úmida sobre Gaylord, como um ingrediente adicional de ventos rotativos em uma atmosfera mais baixa.