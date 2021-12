Tornado deixa 50 mortos e causa estragos em 4 estados no sudoeste dos EUA

Destruição e mortes provocados pela passagem de tornados; casas destruídas e pessoas feridas

Autoridades de quatro estados – Illinois, Missouri, Kentucky e Tennessee – reportaram vários danos provocados pelos tornados que atingiram o sudoeste dos EUA – há pelo menos 50 mortos. Houve a derrubada de casas e várias pessoas também ficaram presas nos locais afetados

Momentos de tensão com os fortes tornados que causaram a morte de pelo menos 50 pessoas – há feridos –, no sudoeste dos EUA, segundo informações de autoridades locais. Quatro estados foram atingidos – Illinois, Missouri, Kentucky e Tennessee –, deixando um rastro de destruição, desde a noite de sexta-feira. O Arkansas e Tennessee também registraram mortes.

Em Kentucky, o governador democrata Andy Beshear afirmou que é provável que ao menos 50 pessoas tenham morrido. “Esse vai ser um dos piores danos provocados por tornados que nós vimos em muito tempo”, afirmou em uma entrevista à televisão local WLKY na manhã deste sábado.

Consternado, o governador declarou estado de emergência e ativou a guarda nacional do estado para auxiliar no socorro às vítimas das áreas afetadas.

O tornado atingiu uma fábrica de velas, na cidade de Mayfield, quando estava em operação. Cerca de 100 funcionários que estavam no local estavam sendo resgatados na publicação desta matéria.

Já noTennessee, o clima extremo matou ao menos três pessoas até a manhã deste sábado, segundo um representante da agência de emergência estatal.

Em Arkansas, o tornado destruiu o telhado de um asilo, matando ao menos uma pessoa e ferindo outras cinco, afirmou o juiz do condado. As informações são do jornal “Washington Post”.

O chamado “tornado quádruplo” foi mais forte e longo do que o normal para esta época do ano, conforme especialistas consultados pelo “Washington Post”.

Autoridades de quatro estados – Illinois, Missouri, Kentucky e Tennessee – reportaram vários danos, como a derrubada de estruturas. Várias pessoas também ficaram presas nos locais afetados.

O tornado, que atravessou da cidade de Monette, no estado de Arkansas, a Mayfield, uma das cidades mais atingidas no Kentucky, pode ter percorrido mais de 380 quilômetros. Caso tenha permanecido em contato com o solo sem interrupção, será a trilha de tornado mais longa na história dos EUA e a primeira a cruzar quatro estados. Mais de 290 mil consumidores em seis estados estavam sem energia elétrica na manhã deste sábado.