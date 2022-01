Tornado atinge a costa da Flórida; destruição e pessoas desabrigadas

Bombeiros e voluntários se mobilizam para limpar os destroços causados pelo tornado em Walton

Um tornado atingiu neste domingo a costa do condado de Walton na Flórida, provocando caos e deixando pessoas desabrigadas. Segundo a polícia local, até o momento não houve registro de mortes, entretanto, foi emitido um comunicado de alerta aos moradores sobre novas tempestades na região

Da Redação

Um tornado atingiu a costa do condado de Walton no domingo, 2, no noroeste da Flórida, danificando várias casas – atingindo as torres de energia elétrica –, mas nenhum ferido foi relatado, disseram as autoridades. O furacão pousou na Bellini Road, em DeFuniak Springs, depois que o mau tempo atingiu a área, divulgou o Departamento de Polícia de Walton.

Fortes chuvas acompanhadas de trovões e relâmpagos atingiram o noroeste da Flórida, assustando os moradores locais. Os meteorologistas, por volta das 17h30 do domingo, emitiram um aviso marítimo especial que incluía as águas da linha Okaloosa-Walton County até a Praia do México.

“Tivemos muito mau tempo na nossa área e mais chuvas estão a caminho. Fique alerta e lembre-se de verificar as previsões meteorológicas locais regularmente. Fique seguro e como sempre, estaremos aqui se precisar de nós”, disse em nota o Departamento de Polícia.

Um trabalho intenso vem sendo realizado pela polícia de Liberty, pelo Corpo de Bombeiros e voluntários para limpar os destroços causados pelo tornado.

O Serviço Meteorológico Nacional de Tallahaasse emitiu um alerta de tornado para De Funiak Springs Ponce de Leon e Caryville às 13h30 do domingo.