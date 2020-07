Durante lançamento do filme “Greyhound”, Tom Hanks fez três pedidos às pessoas no mundo

Tom Hanks, infectado com a Covid-19 no início da pandemia, faz apelo às pessoas no mundo: “usar uma máscara, praticar o distanciamento social e lavar as mãos”. Durante lançamento de seu novo filme, “Greyhound”, o ator revelou os momentos difíceis que passou com a doença

Da Redação

Durante um evento de promoção ao seu novo filme, “Greyhound”, o ator Tom Hanks, que foi infectado com a Covid-19 no início da pandemia, e precisou ficar em isolamento, pede às pessoas que façam três coisas básicas, mas importantes: “usar uma máscara, praticar o distanciamento social e lavar as mãos”.

Hanks usa a sua popularidade para chamar a atenção do mundo e deixa uma mensagem muito clara a todos os que se recusam a usar uma máscara, de forma a minimizar o contágio da Covid-19: “don’t be a pussy” – “deixem-se de coisas”.

Para quem não se recorda, o ator esteve infectado com o novo coronavírus no início do mês de março, juntamente com a sua esposa, Rita Wilson. “Eu tive dores debilitantes no corpo. Estava sempre muito cansado e não conseguia me concentrar em nada durante mais de 12 minutos”, afirmou o ator.

Cena do filme “Greyhound” – Conta também o ator que a sua esposa, a atriz Rita Wilson, que sofreu da doença ao mesmo tempo que Hanks, teve sintomas bem diversos. “Tivemos reações muito diferentes, o que foi estranho. A minha mulher perdeu o paladar e o olfato, teve náuseas muito fortes e febre muito mais alta que eu. Por favor, peço a todos que usem máscara, pratiquem o distanciamento social e lavem as mãos”.

Mel Gibson se recupera da Covid-19

Mel Gibson que esteve infectado com o novo coronavírus há três meses, disse que já está bem. A informação foi confirmada pelos seus assessores, segundo os quais o ator norte-americano esteve internado num hospital de Los Angeles, depois de lhe ter sido diagnosticada Covid-19.

Desde então, Mel Gibson fez repetidas vezes o teste, que deu sempre negativo. Vários atores revelaram já ter sofrido da doença: foi o caso de Idris Elba.