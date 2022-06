Tiroteio em Titusville, na Flórida, deixa duas mulheres mortas e homem ferido

Polícia encontrou duas mulheres mortas e um homem ferido quando chegou ao acampamento de Titusville

O tiroteio aconteceu em Titusville, na Flórida, em um acampamento para sem-teto – duas mulheres foram mortas e um homem ficou gravemente ferido. O suspeito foi preso e enfrenta acusações de homicídio em primeiro grau

Da Redação – Amos-Alize Tyrone Laffette Jones Jr., 25, foi preso e enfrenta acusações de assassinato de duas mulheres e por ter ferido gravemente um homem, segundo informações do Departamento de Polícia de Titusville. O tiroteio aconteceu na manhã da sexta-feira em Titusville, na Flórida, em um acampamento para sem-teto em uma área arborizada.

Segundo a polícia, o atirador conhecia as vítimas e ele foi acusado de atirar e matar duas mulheres com requinte de crueldade. Os policiais responderam ao chamado por volta das 5 da manhã, perto da Tropic Street e da Brown Avenue, em um acampamento para sem-teto em área arborizada. Quando chegaram ao local, as mulheres já estavam mortas e um homem com ferimentos graves – encaminhado para o hospital local.

O atirador fugiu do local antes que a polícia chegasse, disse o departamento. Ele foi preso sem incidentes por volta das 12h30 e levado para a prisão do condado de Brevard sem fiança, de acordo com um comunicado à imprensa.

Jones enfrenta uma acusação de tentativa de homicídio em primeiro grau e duas acusações de homicídio em primeiro grau. A investigação está em andamento.