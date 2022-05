Polícia agiu com rigor e atirador acabou sendo preso, mas sua identidade até o momento não foi revelada

Os acontecimentos sequentes de atiradores que atentam contra a vida de pessoas inocentes nos EUA deixam a população e a polícia em alerta. Na noite da quinta-feira em Chicago, dois mortos e oito feridos

Da Redação

A onda de tiroteio nos EUA tem deixado à população apreensiva, principalmente em locais públicos, com aglomeração. E o fato volta a acontecer, desta vez em Chicago, com duas pessoas mortas e oito feridas, na quinta-feira, por volta das 22h40. O atirador foi preso, mas até o momento desta publicação não tinha sido identificado.

Foram momentos de correria, pessoas se jogando no chão quando iniciaram disparos, perto de um restaurante “McDonald’s”, no “Near North Side” da cidade. Duas pessoas morreram e outras oito ficaram feridas, comunicaram as autoridades locais.

Segundo relatos das testemunhas, o tiroteio aconteceu por volta das 22h40 da quinta-feira, próximo do “McDonald’s” local, provocando gritaria e gente se protegendo. Um homem foi preso e uma arma foi apreendida, disse a polícia em comunicado.

A polícia não divulgou imediatamente os nomes ou idades dos mortos. Detalhes adicionais sobre as circunstâncias do tiroteio não foram divulgados imediatamente. Uma investigação está em andamento.