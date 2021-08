Ao centro a CEO – Founder, Carol Larson, ladeada pelos laureados com o Troféu “6 MVP’s”

Em noite de glamour aconteceu o “The Gala Larson”, no espaço Partyland, em Orlando, para celebrar os resultados obtidos pela “Larson Accounting Group” no primeiro semestre de 2021. Na oportunidade, a entrega do troféu “6 MVP’s” (Most Valuable Professional)

Da Redação

Aconteceu no dia 20 de agosto, o “The Gala Larson”, no espaço Partyland, em Orlando, para celebrar os resultados obtidos pela “Larson Accounting Group”, repleto de muito sucesso, no primeiro semestre de 2021. Na ocasião, convidados e colaboradores da empresa foram recebidos com muito glamour em noite especial, quando aconteceu a entrega do troféu “6 MVP’s” (Most Valuable Professional), aos que se destacaram em suas atuações. O discurso da CEO – Founder, Carol Larson abrilhantou o evento, contando a história de mais de 20 anos de sucesso nos EUA.

Celebração da ‘Larson’ em alto estilo – A noite foi recheada de surpresas, com destaque ao troféu “6 MVP’s” (Most Valuable Professional) – aos colaboradores com destaques em avaliação, comprometimento e desempenho, sendo eles do último semestre da “Larson”. Atualmente, a empresa conta com mais de 35 colaboradores.

“É uma grande satisfação estarmos aqui na noite de hoje, que muito se deve a nossa privilegiada localização, nesse maravilhoso país que é os Estados Unidos. País esse que nos faz sentir em todas as suas formas, no aconchego de seu azul infinito, na beleza do sol que nele reflete. Sentir Orlando é sentir a vida. É nisso que acreditamos e por isso que estamos aqui rodeados de profissionais, dos quais posso confiar e partilhar nossas conquistas e nossas novidades”, disse Carol Larson.

Carol Larson relata os 20 anos do Grupo – Outro grande momento da noite, registrado pela fotógrafa Carol Rodrigues e o videomaker Vini Gouvêa, foram às promoções da então gestora, Beatriz Vogel para diretora da “Larson Accounting Group”, e de Leandro Pontoni, promovido à Gerência Geral do Grupo.

Após cerimônia, os convidados desfrutaram de um jantar exclusivo, servido pelo “Cais Restaurante” com sobremesas da “Aliparties”. Após o jantar, a noite ficou com o som do DJ Fábio Neto, que fez com que todos os convidados curtissem a festa.

O “The Gala” é um evento contínuo da “Larson Accounting Group”, onde em sua programação acontecem dois grandes eventos no ano, sempre com a representatividade da empresa, os números alcançados e respectivamente, o sucesso de todos os clientes “Larson Accounting Group.”