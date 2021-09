Em noite de festa, a atriz Olivia Colman, de ‘The Crown’, ganha o Emmy de melhor atriz

Da Redação

A série “The Crown” foi a grande vencedora do Emmy 2021, com sete prêmios entre as séries dramáticas, em cerimônia que aconteceu neste domingo, em Los Angeles. Olivia Colman, de ‘The Crown’, ganha o prêmio de melhor atriz. O maior prêmio da televisão dos EUA foi apresentado pelo comediante Cedric The Entertainer, em noite de brilho e aplausos. Já “Ted Lasso” e “O Gambito da rainha” foram os destaques em seus respectivos gêneros.

Mas a grande comemoração ficou mesmo por conta de atores e diretores de “The Crown” (está na Netflix), que dominou completamente, narrando a história da família real britânica – segredos nunca revelados. A série ganhou os principais prêmios em todas as categorias: série de drama, atores principais (Josh O’Connor e Olivia Colman), coadjuvantes (Gillian Anderson e Tobias Menzies), roteiro (Peter Morgan) e direção (Jessica Hobbs)

Em um ano marcado por grandes minisséries, a categoria principal ficou com “O Gambito da rainha”, que ganhou também com a direção em minissérie, antologia ou filme para TV (Scott Frank). Em contrapartida, “Mare of Easttown” levou três estatuetas: melhor atriz (Kate Winslet) e melhores coadjuvantes (Julianne Nicholson e Evan Peters).

Entre as comédias, a disputa entre “Ted Lasso” e “Hacks” durou a noite inteira. O desempate veio apenas na categoria principal do gênero, com a vitória da série sobre um técnico de futebol.

Foram quatro estatuetas no total para “Ted Lasso”: série de comédia, ator (Jason Sudeikis) e coadjuvantes (Hannah Waddingham e Brett Goldstein).

Já a história de uma comediante veterana ficou com três: atriz (Jean Smart), direção (Lucia Aniello) e roteiro (Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky).