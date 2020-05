Oportunidade para fazer o teste da Covid-19 nesta terça, no Northwest Community Center.

Com reabertura de empresas e espaços públicos a Prefeitura de Orlando traz medidas de segurança para população com novos testes para Covid-19 nesta terça-feira; comemoração virtual do “Fireworks at the Fountain” ; estacionamento grátis em Downtown, entre outras novidades. Confira!

Da Redação

Faz exatamente seis semanas que o pedido para ficar em casa foi anunciado na Flórida. E muito poderia ter acontecido, talvez você tenha assistido temporadas da série de televisão “Parks and Recreation”; aumentou o tamanho de sua cintura com toda a comida que pediu para entregar em casa; ou talvez calculou meticulosamente a duração de seus cochilos para não perder nenhuma reunião virtual.

Brincadeiras à parte, mas estivemos em um limbo estranho. Sim, estamos caminhando para uma nova normalidade, mas não devemos negligenciar o trabalho que realizamos. Não devemos parar de lavar as mãos mais de uma vez, ou parar de usar nossas máscaras porque está muito quente; sair como se nada tivesse acontecido; socializar, compartilhar espaços apertados ou tocar as coisas como se nada estivesse ocorrendo. A luta contra esse vírus não acabou, não vamos parar de nos proteger, não vamos baixar a guarda porque o perigo não passou.

Sites para teste Covid-19

Agora que muitas empresas e alguns espaços públicos estão reabrindo, lembre-se de que você pode ter o coronavírus sem mostrar nenhum sintoma. Faça o teste Covid-19 – mesmo se você não tiver sintomas – é uma maneira de proteger seus vizinhos, agora que a “Fase 1” da reabertura da cidade começa.

O “Orlando Township”, em parceria com o governo de “Orange County”, “GenetworRx”, “AdventHealth” e “Orlando Health”, iniciou testes móveis nos locais para drive-thru. Este site de teste para celular funcionará dois dias por semana: às terças e quintas-feiras, às 9h e às 13h, e cada data será alternada para um novo local na cidade. Você não precisa ter os sintomas da Covid-19 para ser testado.

Para garantir um contato mínimo, os residentes são incentivados a ir ao site móvel. Moradores que não possuem veículo serão bem-vindos. Nenhum pagamento ou seguro de saúde é necessário, no entanto, é preciso marcar uma consulta – você deve ter mais de 18 anos e mostrar identificação válida com endereço em Orlando.

Os residentes podem marcar uma consulta em: orlando.gov/covid19testing ou ligar para 407.246.3104 . O horário de atendimento ao cliente é de segunda a sexta-feira, das 8h. às 17h. Os residentes que precisam de uma consulta em espanhol, ligue para 407.246.4301 .

Teste Covid-19 nesta terça

Próxima oportunidade de fazer o teste Covid-19: nesta terça-feira, 19 de maio, às 9h e às 13h – Northwest Community Center 3955 W D Judge Drive Os próximos locais serão anunciados continuamente. Para obter mais informações sobre como marcar uma consulta e descobrir quais lugares estão disponíveis para obter consulta acesse o site – orlando.gov/covid19testing.

Há disponível no site uma rápida pesquisa, portanto, a sua opinião é de extrema importância e ajudará a entender melhor se responder às suas necessidades durante esse período de incerteza associado à Covid-19.

Comemoração virtual – Este ano, o Prefeito de Orlando, Buddy Dyer, convida a população da cidade a assistir as comemorações do “Fireworks at the Fountain” do sofá da casa por medidas de segurança. “Em um esforço para manter nossa comunidade segura, a comemoração do ‘Fireworks at the Fountain’ será virtual – via News 6 WKMG / ClickOrlando – , em vez de nosso evento habitual de 4 de julho no “Lake Eola Park”, informa.

“A segurança pública era a nossa maior preocupação quando tomamos essa decisão difícil. Apesar de estarmos decepcionados, sentimos que é a decisão certa e responsável”, complementa Buddy Dyer.

Estacionamento gratuito

O “Programa ParkDTO”, da Prefeitura de Orlando, oferece estacionamento gratuito aos clientes do centro da cidade. “Enquanto trabalhamos para manter a segurança e reiniciar a economia, o centro de Orlando facilitará a condução, o estacionamento e a exploração de gostos, lugares e experiências encontrados apenas na área central”, informa a Prefeitura.

Portanto, por um tempo limitado, você poderá aproveitar o estacionamento gratuito em espaços com ruas limitadas e garagens específicas de Orlando enquanto faz compras ou janta com a família, graças ao “Programa ParkDTO”.

Mês do Ciclismo- A cidade de Orlando comemora o “Mês do Ciclismo”, principalmente porque mais pessoas estão saindo. E a cidade possui mais de 350 milhas de ciclovias, rotas marcadas e trilhas na rua para você aproveitar. O ciclismo continua a crescer a cada ano com a expansão da rede de trilhas e o fechamento de lacunas.

Recentemente foi concluída a ampliação da “Trilha Shingle Creek”, que acrescentou três quilômetros à trilha e oferece duas vistas panorâmicas. Mas é recomendável usar capacete para andar de bicicleta com segurança e responsabilidade.

Aproveite sua criatividade – É também o momento de “Orlando Fringe” e foi necessário usar a criatividade para compartilhar a criatividade em um momento de pandemia. “Fringe Hoy” lançou uma experiência artística que permite que os participantes se empolguem e se surpreendam no conforto de suas casas. Ajude seus artistas locais fazendo parceria com a equipe “Fringe” no aplicativo “Zoom” todos os dias, até 25 de maio.

