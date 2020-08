Em tempos de pandemia, é bom curtir uma viagem pelos quatro cantos do planeta sem precisar sair de casa. Em ‘Pedro Pelo Mundo’, o jornalista e apresentador Pedro Andrade convida o público a conhecer os mais diversos países, que mesmo sendo tão complexos e diferentes, trazem algo em comum: são lugares que passaram ou estão atualmente passando por transformações, sejam elas culturais, políticas ou sociais. Os personagens que Pedro conhece pelo caminho ajudam a ilustrar a essência, os hábitos e os efeitos que essas mudanças trazem para cada lugar visitado pelo programa.

A terceira temporada começa em Bangkok, a capital da Tailândia, onde antigos palácios e templos se contrastam com a arquitetura moderna da grande metrópole. “Bangkok é uma cidade com uma energia diferente de tudo que você já viu, em um país que nunca foi colonizado e que está em pleno processo de transformação”, antecipa Pedro no início do episódio. De lá, o programa viaja para o arquipélago de Malta, no Mar Mediterrâneo. Fez, no Marrocos também ganha um episódio, que destaca como a cidade vive um processo de renovação ao mesmo tempo em que busca preservar a cultura tradicional do país. As cidades de Beirute, no Líbano, Montreal, no Canadá, e Xangai, na China, entre outras, estão entre os lugares percorridos ao longo da temporada.

Já a quarta temporada de ‘Pedro Pelo Mundo’ vai até Bali, a região mais visitada da Indonésia. “Às vezes, a gente pesquisa tudo sobre um lugar antes de viajar e, quando chega, tem uma experiência muito além do que tinha planejado. Eu sabia que essa ilha era muito especial, mas fiquei surpreso com tudo que encontrei por aqui. É de fato um lugar muito mais mágico do que eu imaginava”, pontua Pedro no episódio, ao chegar na ilha. A beleza natural, o crescimento do turismo e as diferenças culturais de Bali em relação ao restante da Indonésia ganham destaque no programa. Londres, Dubai, a costa da Croácia, Kathmandu, no Nepal, Geórgia, Etiópia, Miami, e as cidades de Medellín e Cartagena, na Colômbia, também são destaque na temporada, que termina com uma emocionante visita ao Irã, que no ano passado celebrou os 40 anos da Revolução Islâmica. Os movimentos de luta pela liberdade de expressão no Teerã e uma visita à cidade de Isfahan embalam o episódio.

‘Pedro Pelo Mundo’ tem direção de Guto Barra e Tatiana Issa e apresentação de Pedro Andrade. As quatro temporadas do programa, com 10 episódios cada, estão disponíveis no Globoplay nos Estados Unidos.