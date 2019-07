Edição de julho/2019 – p. 37

Tendências que entram e que saem nesse outono

Já sabemos todas as tendências que estão arrasando nesse verão, mas as lojas já estão começando a se abastecer com as coleções de outono/inverno 2019/2020. Sim, já sabemos que estamos em pleno verão, e que a maioria das pessoas nem quer ouvir falar em outono. Mas se você quer saber o que comprar (e não gastar seu lindo dinheirinho com coleções que não estarão tão na moda), é importante que, além de todas as tendências do verão, você também saiba as tendências que estarão na moda nessa próxima temporada.

Por isso, aqui mostramos um resumo com as 5 tendências que vão desaparecer e 5 que serão os carros-chefe do outono/inverno 2019/2020.

Tendências que estarão fora nesse outono

Pochetes femininas: Sim, são muito cômodas, estilosas e um item muito utilizado na primavera, mas já estão por aí há algum tempo e vão começar a desaparecer aos poucos. Não precisa enterrá-las no armário, mas é melhor não investir em outros modelos.

Animal print: O animal print chegou como uma estampa surpresa no outono/inverno 2018/2019 e se consagrou como uma das estampas mais usadas na primavera/verão 2019. Desde a estampa clássica de leopardo até a mais recente de cobra, e a grande surpresa da temporada, a estampa de vaca, o animal print segue presente em várias peças, calçados e acessórios, mas pouco a pouco vai desaparecer, dando espaço a novas estampas.

Neon: Nessa primavera, o neon se converteu na tendência mais chamativa, chegando até menos marcar presença em maquiagens e tintas de cabelo. Porém, os tons pastéis vão ganhar mais espaço e vão tirar o neon da paleta outono/inverno 2019/2020.

Sapatos com decote em V: Os sapatos com decote em V já estão presentes durante várias temporadas, porém não fazem parte daqueles sapatos que nunca saem de moda. Ao contrário, essa tendência já está perdendo força e está sumindo pouco a pouco.

Macacão largo: Nessa primavera, o macacão largo se converteu em um grande hit de moda, especialmente os modelos em jeans. Ainda que não desapareça completamente, vai ser deixado de lado em pouco tempo.

Tendências que estarão dentro nesse outono

Babados: Vestidos com babados, biquínis com babados, blusas com babados… Essa tendência está em todas as suas roupas e acessórios nesse verão e vai seguir entre nós na próxima temporada. Assim que, agora que você já está acostumada a se vestir bem com babados sem provocar volume, pode manter algumas dessas roupas e acessórios no seu armário para o outono.

Metalizados e lantejoulas: Pareciam uma moda passageira de Ano Novo, os brilhos, as lantejoulas e os tecidos metalizados voltaram no verão com força total, em tops, maquiagens e vestidos. E, com certeza, continuarão a brilhar no outono/inverno 2019/2020.

Manga bufante: Muitas lojas lançaram peças incríveis com mangas bufantes, como top, blusas e até macacões. E parece que nessa próxima temporada as roupas com mangas bufantes serão as protagonistas.

Saia-calça: Além da calça larga que cria um efeito de saia midi plissada e a saia-calça midi que nos acompanha no verão, este ano vem com força total em outro modelo. Para a próxima temporada, esse tipo de saia vem com aberturas que deixam a mostra a calça.

Bolsa de pérolas e miçangas: De todas as bolsas da moda nessa primavera/verão 2019, as bolsas transparentes foram o grande hit, mas estão desaparecendo pouco a pouco. As bolsas de pérolas e miçangas estão tomando o lugar das bolsas transparentes nesse verão e vão continuar no outono.