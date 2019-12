Edição de dezembro/2019 – p. 40

Tendências para a decoração em 2020

Cor é atitude

O pioneirismo, que é a tônica das tendências para 2020, levou à criação de cores como o Neo Mint (ou novo menta), um tom de verde-água ou pastel bem suave, limpo e puro, que evoca tanto a natureza quanto ciência e tecnologia. Democrática, essa cor pode ser usada em qualquer ambiente, seja nas paredes ou em detalhes pontuais da decoração como o mobiliário. Ela pode ainda ser combinada com plantas e elementos rústicos e artesanais. O Neo Mint mostra sua versatilidade por criar um ambiente vintage ao ser combinado com branco e tons mais claros ou um ar contemporâneo em uma combinação com preto. Outra tendência para o próximo ano é associar o Neo Mint a cores como rosa, cinza, laranja e até vermelho.

Além desta cor relaxante e refrescante, mais quatro matizes serão muito utilizadas em 2020: Purist Blue, um azul mais puro e claro, com uma pitada de verde e cinza, que ganha sofisticação quando combinado com dourado e cobre; Cassis, uma mistura dramática de roxo e rosa, ideal para detalhes e veludos; Cantaloupe, um tom alaranjado leitoso que lembra o salmão e que dá um toque de alegria se usado em detalhes da decoração; e Mellow Yellow, uma tonalidade de amarelo queimado parecido com o mostarda. Como esses matizes têm muita personalidade, devem ser utilizados com moderação.

Tecnologia inteligente

Em 2020, a tecnologia ganha cada vez mais espaço na vida diária de uma casa. A mais recente tendência nesse tipo de tecnologia é o desenvolvimento de sistemas inteligentes para controle, otimização e automação de tarefas cotidianas. Alguns dos produtos tecnológicos que já chegaram ao mercado são as portas e gavetas acionadas por toque e a iluminação LED.

Natureza é bem-estar

Da mesma forma, a natureza – e tudo relacionado a ela – continua com tudo em 2020. Materiais naturais como madeira, bambu, pedra, lã, couro, palha, vime, barro e cerâmica, e cores básicas da natureza, como verde, azul e marrom, favorecem a tranquilidade e o bem-estar necessários em um mundo cada vez mais veloz e estressante, celebram a simplicidade como essência e dão vida a espaços e elementos sem identidade.

Customizar é chique

O retorno ao trabalho manual tradicional vai conquistar corações em 2020, com artesãos vendendo diretamente ao consumidor final itens customizados, que atendam ao gosto e às necessidades de cada cliente. É o caso dos móveis exclusivos e originais produzidos com técnicas artesanais e acabamento impecável, os quais garantem a sofisticação dos ambientes em que estão presentes. Feliz Ano Novo a todos!