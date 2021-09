Tempestade tropical Nicholas não deve ser preocupante, informa Centro de Furacões

Vários distúrbios tropicais surgiram nas águas circundantes da Flórida. Possível cobertura adicional para tempestades, mas, por enquanto, o estado está longe das ameaças da tempestade tropical Nicholas, informam meteorologistas do Serviço Meteorológico Nacional

Da Redação

O Centro Nacional de Furacões atualizou um sistema em desenvolvimento no Golfo para a tempestade tropical Nicholas e informa que a tempestade deve passar sobre o nordeste do México e sul do Texas, nesta segunda-feira. Na tarde de domingo, o Centro de Furacões monitorou quatro áreas de perturbação tropical – três no Atlântico e uma no Golfo do México –, portanto, os moradores da Flórida não precisam se preocupar, de acordo com Dustin Norman, meteorologista do Serviço Meteorológico Nacional.

“No máximo, você pode ver um pouco de umidade adicional no ar que pode melhorar a cobertura do chuveiro e tempestades nos próximos cinco ou seis dias”, disse Norman. “Mas é isso.”

O sistema que representa a ameaça mais imediata à terra é o que está se desenvolvendo no golfo, que se transformou na tempestade tropical Nicholas às 13h, de acordo com o Centro Nacional de Furacões.

Espera-se que a tempestade se fortaleça à medida que se move na direção norte-noroeste sobre o golfo. A Assessoria do Centro Nacional de Furacões disse que a tempestade se direcionava para o norte a cerca de 3 km / h.

Espera-se que Nicholas ganhe velocidade novamente em algumas horas, para cerca de 19 km / h. Os ventos máximos sustentados de Nicholas estão perto de 40 mph com algumas rajadas mais altas. Um alerta de tempestade tropical estava em vigor para a foz do Rio Grande para Freeport Texas nos EUA, e Barra el Mezquital para a fronteira dos EUA e do México.

A tempestade deve passar pelo nordeste do México e sul do Texas na noite desta segunda-feira. Espera-se que Nicholas se mude para o Texas e sudoeste da Louisiana, de acordo com Norman, mas a Flórida não sentirá o impacto.

Não se espera que uma perturbação no nordeste do Atlântico atravesse o oceano. Os dois últimos distúrbios estão localizados na costa oeste da África. Mesmo quando esses sistemas fossem se desenvolver e se mover para o leste, Norman disse que a Flórida não os veria chegar à terra por pelo menos mais 15 dias.

“Neste momento, não parece haver qualquer indicação de que eles se aproximarão dos EUA, mas os modelos não podem ser projetados tão longe, então muita coisa pode mudar”, disse Norman. “É apenas uma espécie de‘ esperar para ver ’”.